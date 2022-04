Mendoza vivirá la gran fiesta del Polo

Luego de tres años de espera que no se disputó por la pandemia el domingo 1° de mayo comenzará en Mendoza la gran fiesta de polo del interior del país: el 32° Campeonato Argentino del Interior con Handicap (CAIH) presentado por RUS, por la Copa Sesquicentenario de la Revolución de Mayo. El polo argentino es el más grande del mundial por lo que este campeonato ayuda al crecimiento del deporte a lo largo y a lo ancho de Argentina y una muestra de cómo se suman cada vez más hinchas, clubes, jugadores y jugadoras.

La “Tierra del Sol y del Buen Vino” será sede por cuarta vez en la historia del torneo, luego de 21 años vuelve hacer de anfitrión del torneo. Las otras ediciones donde organizo el certamen fue en 1989, 95 y 2001 y la provincia de Mendoza, que tendrá dos equipos participantes, buscará anotar su nombre por primera vez en este tradicional e histórico certamen federal.



En esta oportunidad el torneo, que se disputará en el Club de Campo Mendoza y La Estacada Polo Club, contará con la participación de 10 equipos de entre 11 y 16 goles de valorización, representando a las provincias de Mendoza (2), Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Salta, Santa Fe y San Luis, que estarán agrupados en dos zonas que se enfrentarán a la americana. Los ganadores de cada grupo jugarán la final por el trofeo mayor, mientras que los segundos lo harán por la Copa Roberto Cavanagh; y los terceros por el Copa Amistad.





El torneo estará dividido en 2 zonas Los equipos participantes:



ZONA 1

Venado Tuerto (Santa Fe): Magín Burgos 2, Simón Pioltino 2, Guillermo Cavanagh (h) 6 y Marcos Rooney 6. Total: 16.

Ivi Maray (Córdoba): Manuel Serra 2, Lucas Boccolini 3, Iván Maldonado (h) 5 y Santino Magrini 5. Total: 15.

Club Hípico Gualeguaychú Granazo (Entre Ríos): Salvador Veronesi 3, Manuel Veronesi 3, Franco Veronesi 3 y Nicolás Retamar 6. Total: 15.

Los Sauces (San Luis): Milagros Sánchez 1, Ezequiel Sánchez 4, Rodrigo Sánchez 4 y Gonzalo Santamarina (h) 4. Total: 13.

Cuarto Rincón ERSA (Corrientes): Martín Cardozo 2, Walter Cardozo 2, Agustín Von Wernich 4 y Gustavo Usandizaga (h) 5. Total: 13.



ZONA 2

La Estacada (Mendoza): Juan F. Guevara 2, Juan M. Sabina 4, Marcelo Garrahan (h) 5 y Jerónimo Venturini 5. Total: 16.

Chapaleufú Epona (La Pampa): Alberto Garzarón 3, Santiago Goñi 4, Iván Lariguet 6 y Gonzalo Guiñazú 3. Total: 16.

Salta P. C. Airampó: Alfredo Boden 2, Esteban D´Andrea 3, Octavio Olmedo 6 y Felipe Kelly 4. Total: 15.

Arelauquen (Neuquén): Juan Roca Jalil 1, Enrique del Campo 3, Eduardo Venturino (h) 5 y Francisco del Campo 5. Total: 14.

Club de Campo (Mendoza): Emiliano Bernal 1, Álvaro Di Césare 2, Cristian Bernal 4 y Fernando Reynot Blanco 4. Total: 11.



LA JORNADA INAUGURAL será el domingo 1/5 se jugarán la primera fecha , con la siguiente programación:



Zona 1 – Club de Campo Mendoza

11.00, Cancha 1: Ivi Maray (Córdoba) vs. Cuarto Rincón ERSA (Corrientes). (11:00 hs)

12.30, Cancha 2: Club Hípico Gualeguaychú Granazo (Entre Ríos) vs. Los Sauces (San Luis). (12:30 hs)



Zona 2 – La Estacada Polo Club

14.00, Cancha 1: La Estacada (Mendoza) vs. Club de Campo (Mendoza). (14:00 hs)

15.30, Cancha 1: Salta P. C. Airampó vs. Arelauquen (Neuquén). (15:30 hs)