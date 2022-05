Violento robo en Tartagal a sólo 30 metros de las oficinas del 911

La inseguridad no da tregua, esta vez golpeó la vida del camarógrafo de un canal televisivo de Tartagal, se trata de Fernando Hidalgo, quien se encontró con un grupo de ladrones adentro de su casa y defendió sus vienes a las piñas; lo más insólito es que vive a solo 30 metros de las oficinas del 911.

El hombre compartió su testimonio en Video Tar, empresa para la cual trabaja, “lamentablemente tengo que contar que ladrones entraron a mi domicilio armados con un cuchillo, me desperté cuando intentaban llevarse mi moto a las cuatro de la madrugada”.

Explicó que los ladrones “entraron con una prolijidad que da miedo” a la vivienda ubicada en Villa Saavedra, y “recorrieron toda la casa menos los dormitorios porque nosotros estábamos durmiendo, me despertó un ruido de la moto, abrí la puerta y me lo encontré, me tiró la moto encima pero yo le metí una piña”, contó.

De esa manera logró defender su familia, su casa y sus cosas, “mi familia está bien, muy asustados, la inseguridad ha crecido mucho en este último tiempo y asusta”, concluyó.