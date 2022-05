"No hemos visto lo peor": Bill Gates advirtió sobre la aparición de una variante de Covid aún más letal

Desde hace más de dos años que comenzó la pandemia de Covid-19 y los especialistas aún continúan alertando sobre las posibles nuevas mutaciones del virus, que ha causado más de seis millones de víctimas fatales.

En este contexto, el multimillonario y filántropo Bill Gates advirtió que aún puede aparecer una variante que sea más letal a las ya conocidas.

“Ni siquiera hemos visto lo peor del virus", aseguró.

El cofundador de Microsoft se ha caracterizado en los últimos años por lanzar advertencias sobre posibles catástrofes que pondrían en "jaque" al mundo.

En su momento, vaticinó que aparecería una pandemia por una enfermedad desconocida y finalmente acabó ocurriendo con la aparición del Sars-Cov-2.

En este caso, el empresario explicó que la pandemia actual, aunque esté debilitada por la presencia de vacunas y refuerzos, las autoridades no deben pensar que finalizó porque “todavía representa una amenaza para la sociedad".

En ese sentido, Gates alertó sobre el posible surgimiento de una nueva variante de COVID aún más peligrosa

Este pronóstico fue realizado en la previa de la presentación de su libro ‘How to Prevent the Next Pandemic’ ("Cómo prevenir la próxima pandemia”).

En una entrevista con el Financial Times, el magnate compartió su perspectiva de la pandemia. Además, analizó cómo ha sido el desempeño de la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante la misma.

“Todavía estamos en riesgo de que esta pandemia genere una nueva variante más transmisiva e incluso más fatal (...) No quiero ser la voz del pesimismo, pero está muy por encima del 5 por ciento de riesgo de que suceda esto en esta pandemia, ni siquiera hemos visto lo peor”, aseguró Gates.

El filántropo estadounidense afirmó que muchos líderes mundiales aún tienen dudas respecto a un posible consenso internacional para aumentar el financiamiento a la OMS, organismo al que señaló de "No haber tenido un personal suficiente para hacer frente a la pandemia".

“(En los sistemas de salud) la cantidad de dinero invertido es muy pequeña en comparación con el rendimiento. la financiación actual de la Organización Mundial de la Salud no toma en serio la pandemia”.

Y agregó: "La OMS tiene menos de 10 personas a tiempo completo trabajando en la preparación para los brotes (...) incluso esas personas estaban distraídas con muchas otras actividades”.

Por último, Gates reclamó por la creación de un grupo de trabajo que supervise cada una de las emergencias sanitarias mundiales, sobre todo teniendo la cantidad de especialistas que posee actualmente la OMS.

“Se debe crear un equipo de expertos internacionales que abarque desde epidemiólogos hasta modeladores informáticos para identificar rápidamente las amenazas para la salud mundial y mejorar la coordinación entre países”, sentenció. /Crónica