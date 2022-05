Copa de la Liga 2022: a una fecha del final, así están las tablas y los posibles cruces

La Copa de la Liga Profesional tiene el atractivo de eliminación mano a mano en los cuartos de final y la fecha 13 fue clave para Boca, que venció a Barracas y se clasificó como segundo de la zona Zona B, por lo que jugará en La Bombonera en la próxima instancia. Así, el Xeneize se sumaba a Racing y Estudiantes, otros que pelearán por el título.

River, en tanto, también se metió en los cuartos de final al aplastar a Sarmiento por 7-0. El Millonario es escolta de Racing y por detrás quedaron Newell's y Defensa y Justicia, que ganó en Santa Fe y sacó a Argentinos Juniors porque el Bicho igualó en el clásico con Platense.

River y Boca, entre los cuatro en sus zonas de la Copa Liga Profesional

River tiene 26 puntos y se encuentra en la segunda posición de la Zona A, detrás de Racing (29 unidades) y delante de Newell's (23). Cuarto, por diferencia de gol, quedó Defensa (22) gracias al triunfo ante Unión y el empate de Argentinos en el clásico con Platense. Un escalón por detrás quedaron Sarmiento (21) y Gimnasia (21), señala TyC.

En la última fecha, Newell´s enfrentará a Gimnasia en La Plata; Defensa jugará de local Patronato, Argentinos recibirá a Unión y Sarmiento visitará a Talleres de Córdoba.

Boca, por su parte, tiene 24 puntos y terminará en el segundo lugar de la Zona B por detrás de Estudiantes (28). La lucha será por los últimos dos lugares entre Tigre (20), Aldosivi (20) y Huracán (18). En la última fecha, el Matador va con Boca; el Tiburón recibe a Arsenal y el Globo enfrentará a Independiente.

Así están los cruces de cuartos de final

Racing vs. Aldosivi

Boca vs. Newell's

Estudiantes vs. Defensa y Justicia

River vs. Tigre

La tabla de posiciones de la Copa de la Liga Profesional