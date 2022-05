Boxeo: El ruso Dmitry Bivol dio el batacazo y derrotó a Canelo Álvarez

La sorpresa se apoderó de las 20.000 almas que colmaron el estadio T-Mobile Arena de La Vegas. Y también de todos lo que siguieron la pelea a través de una pantalla. Es que el ruso Dmitry Bivol venció por puntos, con fallo unánime (tarjetas 115-113), al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y retuvo el título mediopesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En su ambición por subir de categoría, el mexicano, la gran figura del boxeo actual, sufrió como pocas en su carrera luego de haberse proclamado en noviembre pasado como el rey absoluto de los supermedianos.

Se trató de la segunda derrota en 61 peleas profesionales para Canelo, luego de la caída ante el estadounidense Floyd Mayweather, en septiembre de 2019. Mientras que el ruso, que se mostró muy sólido durante todo el combate, se anotó el triunfo más importante de su historia.

Lejos de arrepentirse por el cambio de categoría, Álvarez pidió la revancha luego de la pelea. "No me siento avergonzado porque busco esos retos que muchos no lo hacen por miedo a perder. Esto no puede quedar así", afirmó. Y agregó: "En el boxeo se gana y se pierde, hoy me tocó perder. Sentí el peso pero no es ninguna excusa. Traté de hacer muchas cosas pero (Bivol) es un gran campeón".

Por su parte, Bivol, que en su ingreso al cuadrilátero fue abucheado por buena parte del público que estaba a favor del mexicano, exigió: "Quiero que me traten como a un campeón".

"Sé cuánto la gente ama a 'Canelo' y es normal. Es el peleador más grande del mundo. Campeón en cuatro categorías. Por supuesto la gente está de su lado. Estoy contento por haber probado que soy el mejor en mi categoría", sentenció el ruso.