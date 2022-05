Quilodrán gestiona ante Nación asistencia para Pymes exportadoras salteñas

Con la mira puesta en fortalecer y potenciar el rol exportador de los sectores productivos salteños, Gonzalo Quilodrán, miembro del directorio de ENACOM, se reunió con el Canciller, Santiago Cafiero, para trabajar articuladamente en distintos programas, herramientas e instrumentos.

De esta manera, se busca apoyar a las pequeñas y medianas empresas locales para favorecer su inserción y crecimiento en mercados internacionales aumentando la oferta exportable, fomentando la diversificación, y la consolidación y/o recuperación de mercados de destino de exportación.

Además se busca promover la internacionalización, agregando valor a la producción exportable incorporando diseño, innovación, tecnología y diversificación de productos e incentivando la transformación productiva de las pequeñas y medianas empresas logrando mayor competitividad a nivel global.

El objetivo es poner a disposición las líneas de financiamiento vigentes con foco en la exportación con tasas subsidiadas por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) y con respaldo del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR).

Entre ellas, algunas en particular con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para MiPyMEs que exportan a Brasil por un cupo total de $1.000 millones, otra con la misma entidad sobre Internacionalización, por US$ 35 millones, y con el banco ICBC por $500 millones y US$ 10 millones, tanto para capital de trabajo e inversión productiva.

También está vigente la Línea de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Desarrollo Productivo junto al Banco Nación, que otorga créditos de hasta $1.000 millones para financiar inversiones que generen nuevos puestos de trabajo, aumenten las exportaciones o promuevan la sustitución de importaciones.