Los cruces de cuartos de final de la Copa de la Liga: sedes, posibles días y horarios

La Copa de la Liga Profesional 2022 ya tiene a los ocho candidatos que avanzaron a la segunda fase de la competencia, donde se jugará a eliminación directa hasta conocer al campeón. Para ello, desde la Liga Profesional ya habían definido dónde y cuándo jugar los cuartos, semis y final, pero tras el final de los partidos que resolvieron este domingo la Zona 1, hubo un pedido de cambio que dejó en suspenso la confirmación del cronograma.

Es que Defensa y Justicia, que jugó este domingo, tendría que jugar el martes a las 21:30, a poco más de 48 horas del partido ante Patronato, y tras una seguidilla intensa durante todo abril con doble competencia. El Halcón pidió jugar miércoles o jueves, amenazando con no presentarse si lo hacen jugar el martes, y la alternativa que encontró la Liga Profesional es que los cuatro partidos se jueguen el miércoles: dos a las 19.15 y dos a las 21.15.

Sin embargo, esta nueva programación debe ser aprobada por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que por el momento no aprobaría que se jueguen partidos de River y Boca como local el mismo día. Los dirigentes intentarán hasta mañana cambiar el parecer de las autoridades porteñas, y por eso todo quedará en suspenso por unas horas.

Cuartos de final de la Copa Liga Profesional confirmados

En la jornada del sábado se definió la Zona 2, que ya tenía clasificados a Estudiantes y Boca, y se sumaron Tigre y Aldosivi. Este domingo se resolvió de manera apasionante la Zona 1, que tenía a Racing y River, y en la última fecha agregó a Defensa y Justicia y Argentinos.

Así quedaron los cruces:

Racing vs. Aldosivi, en el Cilindro

Boca vs. Defensa y Justicia, en la Bombonera

Estudiantes vs. Argentinos, en UNO

River vs. Tigre, en el Monumental

Los partidos se iban a jugar entre el martes 10 y el miércoles 11 de mayo, pero la Liga Profesional evalúa evitar hacer jugar el martes y que entonces los encuentros se den todos el miércoles. Esto se debe a que en el borrador habían puesto a Boca vs. Defensa el martes, y eso haría que el Halcón llegue con solo 48 horas de descanso.