Nació en Las Lajitas, un matrimonio se la llevó a Catamarca y busca a su familia en Salta

Berta del Valle Mendoza vive en San Fernando del Valle de Catamarca, pero no desde que nació. A sus 6 años, un matrimonio se la llevó desde Las Lajitas a esa provincia y jamás regresó. Con 52 años, busca en Salta a su familia biológica, de la que poco sabe.

En diálogo con InformateSalta, la mujer contó que le dijeron que sus padres murieron cuando ella nació, sin embargo no sabe si esa historia es real, como tampoco sabe si es verdad que no tiene hermanos.

“Me adoptó una familia que vivía en Salta hace muchos años. Mi abuela, la que me crío, me entregó a un matrimonio que vivía en Salta y ellos me trajeron para acá para Catamarca y nunca más volví. Yo decidí irme de la casa porque la familia esa me trataba muy mal, quise ir a Salta y tampoco me quisieron llevar”, dijo.

La única información veraz que tiene es la que figura en su partida de nacimiento, donde se detalla que su madre se llama Dolores Mendoza y su abuela Delia Miranda. De su padre, no tiene ningún dato.

“Siempre me decían la misma historia y yo quería buscar si tenía algún familiar. Cuando vivía con mi abuela, había un hombre que iba siempre a verla a ella, cuando él se enteró que me trajeron para acá, él vivía en Buenos Aires, el apellido no lo sé, pero sé que se llamaba Néstor y le decían de Chufa. Cuando él se enteró que me trajeron para acá, trató de comunicarse con ellos y me negaban. Yo le decía papá pero ellos me decían que en realidad no era mi papá”, expresó.

Las personas que sepan algún dato, pueda ayudarla a reconstruir su identidad o conozca a su familia, puede comunicarse con ella al teléfono celular 3834 87-2425.