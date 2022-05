WhatsApp dejará de funcionar en otros 40 modelos de celular: cuáles son, cuándo y por qué

La empresa Meta, propiedad de Mark Zuckerberg, volverá a dejar sin WhatsApp a otra tanda de celulares que van quedan obsoletos ante el avance de la tecnología.

El pasado 30 de abril, la aplicación de mensajería instantánea dejó de funcionar en gran cantidad de dispositivos fabricados por reconocidas marcas como Samsung, Sony, Huawei, LG y iPhone.

Esto ocurrió porque sus sistemas operativos Android e IOS ya no tenían posibilidad de compatibilizar con las actualizaciones permanentes que necesita la aplicación.

Y al estar en constante evolución para seguir prevaleciendo entre la cada vez más fortalecida competencia, se viene una nueva retirada de viejos equipos, prevista para finales de este mes, publica Grupo La Provincia

Según informó El Comercio, el próximo martes 31 de mayo, WhatsApp le dirá adiós a una veintena de móviles. A continuación, la lista completa y algunos tips sobre cómo evitar caer en la incomunicación.



Los 41 modelos de celular que se quedarán sin WhatsApp



Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy S3 mini

Caterpillar Cat B15

Sony Xperia M

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Samsung Galaxy Xcover 2

Huawei Ascend G740

ZTE Grand S Flex

Lenovo A820

Huawei Ascend Mate

ZTE V956 – UMi X2

Huawei Ascend D2

Samsung Galaxy Core

Faea F1

THL W8

ZTE Grand X Quad v987

ZTE Grand Memo

Samsung Galaxy Ace 2

Apple iPhone SE

Apple iPhone 6S

Apple iPhone 6S Plus

LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus L7 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus F3

LG Optimus L4 II

LG Optimus L2 II

LG Optimus F3Q





Desde la empresa Meta, ex Facebook, señalaron que, aunque en algunos casos es posible que WhatsApp siga funcionando por un tiempo más, presentará fallas que harán muy difícil la comunicación

Al no haber actualizaciones para dichos sistemas operativos, los usuarios se verán obligados a usar aplicaciones alternativas como Telegram, Google Dúo, Facebook Messenger, Zello y Viber, o directamente comprar teléfonos nuevos.

Quienes deseen constatar que sus dispositivos no están en la lista negra, deberán ingresar a Ajustes, luego a la opción Sistemas y finalmente a Actualización de Software.

Si su Android es 4.1 o inferior estarán en problemas, y si su sistema es iOS 10 y superior, se habrán salvado.