El cuervo ganó en Misiones y llega de la mejor manera al clásico

Central en la previa al clásico contra Juventud Antoniana ganó por 2 a 0 a Crucero del Norte con goles de Augusto Berrondo y Gonzalo Ramírez y llega de la mejor manera para el clásico del domingo.

Por el lado del colectivero buscaba no perderle pisada a Racing de Córdoba, no presentó una buena imagen en la primera mitad y no mostró la seguridad de siempre en su cancha. Mientras Central Norte salió bien ordenado y a pesar de no haber llegado en varias ocasiones, aprovechó la chance más clara que tuvo para sacar ventaja.

En el minuto 18, Berrondo en un mano a mano frente a Bachke, el arquero de Crucero le tapó dos remates al delantero pero no pudo frenar el tercero que terminó adentro del arco para poner el 1 a 0 para Central Norte.

En el complemento, el Cuervo se hizo dueño de la pelota y mostro su poderío ante el Colectivero aumentando la cuenta mediante Gonzalo Ramírez, que aprovechó una desatención en defensa y ajustició al exarquero de Juventud Antoniana sin ninguna contemplación.

Crucero del Norte al caer por 2 a 0 contra el cuervo perdió el invicto en su cancha y la oportunidad de colocarse como puntero de la zona. Por otro lado, Central Norte obtuvo otro triunfo lo que le permite seguir escalando en la tabla y llega de la mejor manera de cara al clásico que se viene frente a Juventud Antoniana.