Nico Vázquez y Gime Accardi furiosos con una periodista de Salta: “esta hija de... mirá lo que viene a preguntar”

“¿Cuándo van a ser papás? ¿Están buscado?”, preguntó una periodista salteña a Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, que estaban en compañía de Benjamín Rojas, desencadenando una enfurecida reacción en los actores que hace 9 años contaron públicamente que habían perdido un embarazo.

Benjamín fue el primero en remarcarle a la periodista lo íntimo de la pregunta, mientras que Gimena, sorprendida, se fue de cuadro tapándose la boca con las manos y Nicolás, mirando a cámara, sólo atinó a decir “No... no”.

La periodista del programa Sector Vip explicó que Jimena salió del frente de la cámara haciendo un gesto con la mano como diciendo “andá...” y se acercó a una persona de su staff para decirle “esta hija de... mirá lo que viene a preguntar”.

“Me insulta y después vuelve y me dice ‘me cagaste el día’. En ese momento sentí una falta de respeto muy grande porque además, Nicolás y Benjamín se quedaron y nos empezaron a decir que nos fijemos cuál es el rol del periodista, ‘de mujer a mujer, cómo vas a preguntar eso’... Me empezaron a decir un montón de cosas que, la verdad, me hicieron sentir muy mal, porque soy mujer y soy madre”, expresó la mujer panelista del programa de espectáculos.

“En ese momento, ellos estaban gritando. Pasamos un mal momento, pasamos vergüenza, porque vinieron todos los del hotel, la gente de producción de ellos. Obviamente le pedimos disculpas a todos”, cerró la periodista.

⏯️ El enojo de Nico Vázquez y Gime Accardi con una periodista de Salta por una pregunta incómoda y ¿Desubicada? @AmericaTV @Flordelav pic.twitter.com/rPJ416xvoI — #Intrusos (@Intrusos) May 11, 2022

Sucede que en 2013, Accardi y Vázquez sufrieron la pérdida de un embarazo y a la actriz le llevó mucho tiempo recomponerse. Una vez que logró estar bien, compartió sus sentimientos al respecto en las redes sociales.

“Tres meses y una semana lo sentí dentro mío, le escuchamos el corazón y hasta supimos su sexo. Era el año más feliz de nuestras vidas, el fruto de nuestro amor crecía. Hasta que todo se detuvo y en este momento nos invade el dolor y la impotencia. Sé que el tiempo lo cura todo, y deseo que esto pase rápido. Creo en Dios y no quisiera dejar de creer en Él. Sólo le pido que a su tiempo nos regale otro milagro”, escribió Gimena en su momento.

En el 2020, Accardi volvió a referirse al tema en diálogo con la revista Gente y celebró no sentir la presión que supo sentir por tener hijos. “La paternidad puede resultar una presión, un estigma social absoluto que, por suerte, las nuevas generaciones están obviando. Ya es hora de desestructurar el chip que nos instalaron familia. A muchas mujeres no les interesa, no se sienten cómodas en ese rol y hay que respetarlas, tanto como a las que dicen: ‘Si no soy madre, me muero…’”, expresó./La Voz