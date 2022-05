"Aquí no pasó nada", la dura crítica de Liendo ante la multa que pagará Alberto Fernández por el Olivos VIP

Luego que la Justicia aceptara la oferta de conciliación del presidente Alberto Fernández y la primera dama, Fabiola Yáñez, para cerrar con el pago de una donación la causa por haber festejado el cumpleaños de ella en la Quinta de Olivos cuando regía la cuarentena por coronavirus en 2020, la abogada y dirigente de Juntos por el Cambio, Inés Liendo, a través de sus redes sociales, se despachó con duras críticas.

"Aquí no ha pasado nada", acaba de decirle la Justicia al presidente que celebraba fiestitas en Olivos mientras medio país se fundía, nuestros chicos perdían dos años de clases y miles de argentinos morían en soledad. Tenemos la peor Justicia del mundo. Y al peor presidente. — Inés Liendo (@ineliendo) May 17, 2022

La ex candidata a diputada cuestionó duramente la decisión de la justicia de liberar de culpa y cargo al mandatario a cambio de una compensación económica. "Aquí no ha pasado nada, acaba de decirle la Justicia al Presidente”, señaló molesta.

Seguidamente, dejó entrever que Alberto y su esposa, quienes debían pregonar con el ejemplo en pos de la salud pública y la seguridad nacional, se burlaron de todos los argentinos. “Mientras ellos celebraban fiestitas en Olivos medio país se fundía, nuestros chicos perdían dos años de clases y miles de argentinos morían en soledad”, disparó Liendo.

Lo cierto es que la fiesta de cumpleaños de Fabiola fue realizada el 14 de julio de 2020, cuando todavía regía una cuarentena estricta para todo el país. La celebración contó con la asistencia de nueve personas, cinco de las cuales carecían del permiso correspondiente.

En uno de los discursos que ofreció tras el escándalo del Olivosgate, el propio Presidente reconoció que “Fabiola convocó a una reunión con sus amigos y un brindis que no debió haberse hecho. Me doy cuenta que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido”.

“Debí haber tenido más cuidados que no tuve”, añadió en aquella oportunidad.