Dio a luz en una silla de un hospital y su bebé se les cayó de cabeza al piso

Una situación dramática sucedió en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil. Una mujer tuvo un parto espontáneo en la recepción de un hospital, su beba recién nacida cayó al piso y debido al fuerte golpe recibió 11 puntos de sutura.

Según el informe policial, la madre, identificada como Josiane Marques Pereira, ingresó el pasado 8 de mayo a las 7.40 de la mañana al hospital Maternidad Sofía Feldman ubicado en el en el barrio de Tupi, en la región norte de Belo Horizonte tras sentir fuertes contracciones.

“Era la maternidad más cercana a mi casa. Tomaron mi expediente y me remitieron a un triaje, pero sólo me midieron la presión arterial y me pidieron que esperara. No hicieron un examen de tacto”. explicó la madre.

La mujer esperó durante más de 40 minutos para ser atendida por los médicos.

Finalmente una enfermera se le acercó y le pidió que fuera caminando hasta una de las habitaciones del hospital.

Sin embargo, la mujer le respondió a la enfermera que no podía caminar. A pesar de ello, la obligaron a levantarse y a que fuera a la habitación por sus propios medios.

Antes de llegar a la camilla tuvo un parto espontáneo.

“No podía permanecer sentada. Necesitaba acostarme, pero no había manera. Así que me senté en el borde del asiento, casi tumbado. Fue entonces cuando sólo sentí que el bebé salía y oí el sonido de su caída al suelo”, exclamó.

Josiane aseguró que sólo su esposo la ayudaba y que la enfermera que le dijo que fuera a la habitación fue la única que se había acercado, pero luego del accidente aparecieron varios doctores y más enfermeras.

"Hasta ese momento no había nadie a mi lado, pero cuando vieron lo que pasó, todos vinieron”, dijo la mujer.

La bebé recién nacida fue atendida de inmediato, pero por la gravedad de la lesión fue derivada a un hospital de mayor complejidad, en donde fue operada de urgencia. Los estudios arrojaron que sufrió un traumatismo craneoencefálico severo por el brusco golpe.

La pequeña recibió 11 puntos de sutura en la cabeza y tras una semana fue dada de alta.

No obstante, la menor será sometida a un seguimiento por parte de un neurólogo para evaluar la posibilidad de secuelas.

“Sobre la ocurrencia de lesiones corporales registradas el 8 de mayo, la Policía Civil de Minas Gerais (PCMG) instituyó procedimientos para investigar el caso. La investigación está siendo llevada a cabo por el Departamento de Policía Especializada para la Protección de Niños y Adolescentes”, especificó la Policía Civil.