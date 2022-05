“Estuve cara a cara con Jesús”: fue declarada muerta por 27 minutos y este es el mensaje que trajo del más allá

Si bien muchos pensamos que es imposible saber qué nos depara el más allá, Tina Hines parece haber conseguido la respuesta.

En 2018, Tina estaba en su caminata usual por la mañana junto a su esposo Brian, cuando de repente colapsó.

Según Brian, “Sus ojos no se cerraron, sino que giraron hacia atrás en su cabeza. Se puso morada y no hacía ruido ni respiraba”.

Brian pudo revivir a su esposa, madre de cuatro hijos, usando RCP. Sin embargo, momentos después, su corazón se detuvo nuevamente. Los paramédicos no tardaron en llegar y tuvieron que reanimar a Tina un total de cinco veces antes de que la ambulancia finalmente llegara al hospital.

Tina estuvo efectivamente muerta por 27 minutos.









Cuando se le preguntó a qué se refería, Tina explicó que tuvo una visión del cielo. “Fue tan real, los colores eran tan vibrantes”. Vio unas puertas negras y “Jesús de pie frente a ellas, con un brillo amarillo detrás de él”.







Después de salir del hospital, Tina y Brian abrazaron a los paramédicos y lloraron en sus brazos.

Nunca sabremos si la visión de Tina fue algo más que su propia imaginación. Sin embargo, según los bomberos de Phoenix que ayudaron a resucitarla, el hecho de que sobreviviera es un total milagro. Los bomberos desfibrilaron a Tina tres veces en la escena inicial, y dos veces más de camino al hospital. “Nunca he desfibrilado a nadie cinco veces”, dijo uno de los profesionales. Otro rescatista dijo: “Fui testigo de un milagro. Así es como lo entiendo”.

El mensaje de Tina ha llamado la atención de muchos, incluida su propia sobrina, Madie Johnson, que llegó a hacerse un tatuaje del mensaje escrito por Tina.

“Su historia es demasiado real como para no compartirla, y me ha permitido tener una fe que a menudo no se ve”, continuó Madie. “Me ha hecho tangible una esperanza eterna que no está muy lejos de nosotros”.



Tina se recuperó completamente y parece estar feliz y saludable hoy en día. Ahora tiene un desfibrilador y un marcapasos, que con suerte evitarán futuras catástrofes cardíacas como la última.

Pero la pregunta aún permanece en incóngito: ¿qué le sucedió realmente a esta mujer mientras aparentemente había fallecido?