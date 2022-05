Perricumples: el servicio que creció por el amor a los “hijos caninos” y que puede costar hasta $ 70 mil

En muchas familias argentinas, las mascotas son un integrante más. El apego se acrecentó en la cuarentena, por eso eligen festejarles sus cumpleaños. Tras el pico de la pandemia de COVID-19, la novedad son los cumples temáticos para perros y hasta en salones de fiestas.

Los festejos también cuentan con comida saludable, piñata, souvenirs, robots, DJs y la torta. Pueden hacerse en una casa, en el parque o una casa de fiestas infantiles y en general tienen más de 40 invitados, entre humanos y animales. El costo puede ir desde los $50 mil hasta más de $70 mil.

Todo esto es organizado por una “dog planner”, la persona que se encarga de mediar entre los dueños y los emprendedores o empresas para que la celebración salga de la mejor manera.

La iniciativa surgió en las redes sociales y por lo general se realizan en espacios abiertos, donde los perros y gatos pueden disfrutar con sus “amigos”. Es que muchos dueños afirman que entre ellos no tienen una relación de amistad, sino que los que la tienen son sus mascotas.

Los festejos al aire libre surgieron en las redes sociales y los dueños afirman que asisten para acompañar a sus mascotas. (Foto: Instagram/@fiestadepatas)

A pesar de que la tendencia está creciendo, los especialistas advierten que la música, los gritos y los aplausos pueden ser perjudiciales para los animales porque algunas razas tienen los oídos muy sensibles.

“Hay que cuidar el tema de los ruidos porque puede que no estén acostumbrados y les haga mal. Igualmente, los festejos no hacen la gran diferencia porque no tienen la capacidad para entender que es su cumpleaños, pero sí lo toman como un juego”, dijo Alicia Barreto, veterinaria y fundadora de APRANI.

Tortas, disfraces y decoración: ¿cuánto cuesta organizar un cumpleaños para las mascotas?

Para empezar con la organización del cumpleaños de una mascota, primero se debe realizar una lista de lo que se necesita, desde el salón hasta los souvenirs. Es por eso que, para facilitar la tarea, existen los dog planners.

“El emprendimiento nació hace dos años, no había nada igual en la Argentina y mi idea es priorizar primero el bienestar de las mascotas. Organicé desde cumpleaños simples hasta los más insólitos, pensando desde la decoración hasta el fotógrafo”, dijo Vanesa Tevez, la dueña de “Fiesta de Patas”, un emprendimiento que es tendencia en el mundo perruno.

La organizadora de eventos para mascotas contó que su servicio parte desde los $5.000 y tiene dos opciones, enviar por correo la decoración para que “los humanos lo armen en sus casas” o acompañarlos durante todo el proceso para estar en cada detalle.

Para festejar el cumpleaños de una mascota no puede faltar la torta, la decoración y los souvenirs. (Foto: Instagram/@fiestadepatas)

En todos los cumpleaños infantiles uno de los momentos más importantes es el de la piñata y para las mascotas no es la excepción. Se puede conseguir una personalizada a $500 y rellenarla con las golosinas aptas para animales, cuyos precios van desde los $400 a $3800.

Como es un día especial, hay que vestirlos de una manera adecuada y por eso hay camisas personalizadas, buzos o disfraces en el caso de que sea una fiesta temática. Por ejemplo, una camisa para representar a rapero o un vestido de princesa vale poco más de $4.000. También, por un poco menos, se puede confeccionar un disfraz a medida. El look se completa con collares, zapatos y accesorios para el peinado que cuesta $1.500.

Nacha festejó su cumpleaños número 8 con la temática de Moria Casán. (Foto: Instagram/@nacha.oficial)

En cuanto a las tortas, están preparadas con carnes, verduras, avena y harina de arroz, pero los ingredientes dependen según lo que recomiende el veterinario del agasajado. Se pueden decorar y cuestan alrededor de $1.500. “Con una torta grande comen 10 perros. Si bien son preparadas con productos naturales, se recomienda que la porción sea a modo de premio o snack”, comentó Nicole, la dueña de “Chumbis.ok”, un emprendimiento especializado en galletas y dulces para perros.

Por último, y esto depende de la realidad económica de los dueños, se pueden contratar fotógrafos, salones de fiestas, DJs y robots, lo que implica un gasto mayor a los $70.000. Igualmente, en su mayoría, eligen celebrarlo en plazas o al ser petinfluencers pueden conseguirlo a través del canje por publicidad.

Cumpleaños temáticos, la moda que es furor entre los pet influencers

“A Nacha le dicen ‘La One’ dentro de la comunidad de perros, por la personalidad que muestro en redes. Entonces este año, cuando empezamos a pensar la temática decantó solo, tenía que ser Moria Casán sí o sí”, dijo Lucas Emanuel Ruiz, el dueño de Ignacia, una perrita que tiene más de 20 mil seguidores en Instagram @nacha.oficial.

Su cumpleaños lo festejaron en el Planetario con una decena de invitados y llamó la atención porque estaba decorado íntegramente con Moria Casán. La piñata de su boca, máscaras, maquillaje apto para mascotas y frases como “El decorado se calla”, “No se cuelguen de mí” o “Me impresiona mi fama”. Además, había galletitas, una torta y golosinas saludables para los amigos perrunos.

El dueño de Nacha eligió que el cumpleaños de la perra se haga con la temática de Moria Casán porque le dicen "La One". (Foto: Instagram/@nacha.oficial)

Theo también es uno de los perros más queridos de la comunidad de petfluencers argentinos y su dueña decidió festejarle su cumpleaños número 5 en un salón de fiestas, con DJ, robots y una temática dedicada a Daddy Yankee, su artista favorito.

“Lo de festejarlo en un salón de fiestas se dio porque siempre que lo quería hacer algo surgía. Entonces decidí festejarlo con todo, desde la torta de su artista preferido hasta un robot. Había más de 40 invitados y lo más importante es que todos los perros lo disfrutaron”, contó a TN Lisandra Bejarano. Además, comentó que el lugar estaba dispuesto a recibir animales y humanos.

“Son un integrante más de la familia y les festejamos sus cumpleaños como si fuera un hijo”, coincidieron Lucas y Lisandra. /TN