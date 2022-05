Una amiga de Felipe Pettinato hizo una tremenda revelación sobre el neurólogo que falleció en el incendio: “Le daba recetas en blanco para que...”

Mientras la investigación del trágico incendio sigue su curso y luego que Felipe Pettinato fuera trasladado a un Centro de Rehabilitación, una de las mejores amigas del joven habló en televisión con la firme intención de defenderlo. "No es el monstruo que se está mostrando, es una buena persona que está enferma”, sentenció en Intrusos.

En "Nosotros a la mañana" volvieron a convocarla y también llamaron a Alejandro López, amigo de Melchor Rodrigo para que cada uno sentara posición. Fue entonces que Agostina hizo una declaración que dejó a todos helados: "Yo no conocí a Melchor, solamente cuento lo que me contaba Felipe pero lo que sí me consta es que Melchor le daba recetas en blanco, firmadas, para que Felipe comprara lo que quisiera. Eso sí me consta y tengo fotos de las recetas".

Las palabras de Agostina seguramente tengan repercusión en la Justicia ya que darían cuenta de un delito grave de parte del profesional y como tal, deberá probarlo.

Sobre este punto, Alejandro López sostuvo: "La verdad es que no me consta pero si ella dice que tiene pruebas, deberé aceptarlo. Yo sólo puedo decir el tenor de profesional que era Melchor y de eso, no me quedan dudas".

Vale aclarar que en Intrusos, Agostina ya había dicho que hacía mucho tiempo que Felipe no era paciente de Melchor Rodrigo, que hoy por hoy los unía un vínculo de amistad y que el profesional habría sido quien le consiguiera pastillas hasta último momento. /Pronto