Otra compañera de Facundo Arana habló de sus actitudes: "No me obligaron, lo cuento porque quiero"

Las declaraciones de Romina Gaetani en LAM abrieron una grieta en el medio compuesta por los que salieron a bancar a la actriz y por los que apoyaron con fuerza a Facundo Arana. Justamente a este último grupo fue que se sumó Mariana Genesio Peña.

La actriz, que tuvo la oportunidad de trabajar con él en la novela ’Pequeña Victoria’, escribió un texto para defender públicamente a su compañero, al que definió como un ser ’cálido, generoso y respetuoso’.

Las extensas jornadas de filmación le permitieron conocerse a fondo, compartir muchos momentos más allá de los que indicaba el guión y para ella, el saldo es más que positivo: "Compartí con él meses de trabajo, horas, días enteros de filmación en un estudio y en exteriores y siempre, siempre fue generoso y cálido con todas y cada una de las personas dentro y fuera del set".

Luego, sumó: "Es de los compañeros de trabajo más respetuosos y cariñosos que conocí. El único que llama por teléfono a sus compañeros para saber cómo están, si necesitan algo, si puede ayudar, para compartir una idea, dar y/o pedir un consejo".

Consciente de lo que podría generar su posteo, se adelantó y frenó las especulaciones: "Nadie me pidió que cuente esto. Y no voy a dar ninguna opinión de nada. Me dieron ganas de contar esto porque lo siento. Facundo es una gran persona".



Mirá la publicación: