Un joven de 19 años le pidió casamiento a su novia de 76 y revolucionó las redes

En el último tiempo, hay muchas parejas que deciden romper con los prejuicios sociales y por eso eligen blanquear todo.

Algunas de ellas deciden dar un paso más y desean celebrarlo en las redes sociales. En ese sentido, un joven italiano de 19 años le propuso matrimonio a su novia de 76 años y su decisión revolucionó las redes.

El protagonista de esta historia es Giuseppe D’Anna.

Este joven tiktoker italiano mantiene una relación con Milina Gatta, una mujer de 76 años, desde hace un par de años.

Desde hace unos meses comenzó a documentar el día a día de su noviazgo y lo comparte con sus miles de seguidores.

En un principio, el joven recibió muchas críticas y burlas.

En su mayoría, lo acusaban de estar interesado sólo en la plata de su pareja e incluso le pedían que no la haga ilusionar con un futuro juntos.

No obstante, D’Anna hizo oídos sordos a los miles de cuestionamientos sobre la diferencia de edad y terminó redoblando la apuesta al pedirle matrimonio a su novia, 57 años mayor que él, y compartió el inolvidable momento en su cuenta de TikTok.

En el clip, que lleva la descripción: "Nuestra promesa", se puede ver a la pareja en un paiseje repleto de globos y con una gran vista a su alrededor. En una de las imágenes, el joven se arrodilla para pedirle casamiento a su amada.

En las demás fotos se puede ver el anillo con el cual hizo la propuesta y otras actividades que realizaron ese día.

El vídeo de los futuros marido y mujer es sensación en la plataforma china. Actualmente posee más de 26 millones de visualizaciones, 1.8 millones de me gusta y cerca de 60 mil comentarios de usuarios que debatieron si la relación es verdadero o sólo lo hacen para ser virales.

“Podría ser su tatarabuela”. “Sí, podría ser su abuela”. "El dinero no tiene edad", "Creo que es su abuelita, solo que tienen mucha confianza", "El verdadero `no me va a tragar la pobreza, voy a hacer lo que tenga que hacer para estar bien`", "El amor de mi vida aún no nació", fueron algunos de los comentarios que dejaron los miles de internautas.

Por último, el tiktoker italiano decidió salir a responder debido a que aumentaron las críticas por su propuesta matrimonial y les aconsejó a las personas que deben elegir lo que lo haga feliz.

“Elige siempre lo que te hace feliz. Yo te elijo. Para el amor no hay edad. Mi relación es real y es mi amor hermoso”. comentó el joven en una serie de videos. /Crónica