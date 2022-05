Sale a la luz el video de Carlos Paz en el que habría ocurrido el cruce entre Romina Gaetani y Facundo Arana

El viernes pasado la actriz Romina Gaetani había denunciado en LAM que quien fuera su compañero de trabajo en varias novelas ejerció violencia verbal contra ella en varias oportunidades.

“Tuve situaciones no gratas con Facundo porque me encontré con cierta violencia de su parte dentro de la novela que hacíamos que no estuvo buena. Creo que no está bueno entrar en detalles ahora, pero él tuvo actitudes violentas conmigo”, arrancó diciendo ella y repitió una frase muy fuerte que le habría dicho el actor.

Tras esas declaraciones Arana salió a defenderse asegurando que sus abogados revisarán el tema para no banalizarlo. “Yo no importo, pero sí me importan mucho mis hijos y mi mujer. Ellos ya son grandes, ven todo y quiero preservarlos de esto”, dijo a Socios del espectáculo.

En paralelo, una de las periodistas que organizó la fiesta en la que habría ocurrido el incidente fue al piso de Intrusos para tratar de reconstruir ese momento.

Todo ocurrió los primeros días de enero de 2020 justo antes de la pandemia en la temporada de verano en Carlos Paz. Ambos actores se encontraron en el brindis de la Revista Paparazzi y a priori se abrazaron y saludaron afectuosamente.

“Romina llegó, se sentó en un rincón, para esperar para hacer la tapa. Cuando llega Facundo, se juntan todos y ellos se saludan. Después de todo lo que le había dicho (en el posteo). Se saludan, se abrazan”, arrancó diciendo la periodista Luciana Elbusto.

Y el relato de ella siguió: “Yo ahí dije ‘esta es la foto’. Pensando en una reconciliación. Pero en ese momento él se da cuenta de que le están sacando la foto y se pone furioso. Estaba sacado. Vino enceguecido a mí”.

La periodista contó que Arana estaba muy molesto con la posibilidad de que se publicara esa foto porque decía que la iban a usar con fines “amarillistas”. Elbusto le ofreció eliminar la imagen pero él estaba enceguecido.

Entonces Pablo Layus aseguró que lo que puede haber pasado es que el actor temiera que esa imagen le trajera problemas de celos con su mujer, María Susini.

No se terminó de entender qué fue lo que pasó entre ambos actores, pero Elbusto asegura que algo se rompió entre los dos porque al momento de la foto grupal Arana se fue hacia un costado y Gaetani hacia el otro.