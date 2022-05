Condena al cantante de Los Lirios Colombianos: “Es mucho más de lo que esperaba”

Los aberrantes abusos que sufrió de niña, llevaron a que una joven, hoy de 20 años, decidiera denunciar a quien en ese momento cumplía el rol de padrastro. El proceso empezó en 2020 y terminó hoy con una sentencia.

El condenado es Cristián Daniel Rodríguez, de 41 años, y conocido cantante del grupo de cumbia Los Lirios Colombianos y deberá pasar 8 años en prisión efectiva tras la resolución de la jueza Gabriela González.

Luego de escuchar el veredicto, en diálogo con InformateSalta, la víctima se mostró satisfecha por la decisión judicial. “Es mucho más de lo que esperaba, yo prácticamente fui sin esperanzas pero muy bien en el resultado. Me defendió re bien el fiscal y la decisión de la jueza fue perfecta”, dijo.

Además, contó que se siente más relajada ahora que terminó el proceso. “Eso me tenía estresada de ir a lugares, presentarme, todo y como ya no tengo que ir, ya me siento mejor”, manifestó la joven a este medio.

Ella también denunció al hermano de Rodríguez, a quien ella consideraba un tío, por los abusos que sufrió cuando apenas tenía 7 años, sin embargo esa causa parece estar en pausa. “No tengo novedades, quedó como congelada, pero sigue vigente”, indicó.