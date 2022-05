Orán: Una organización planificó un polideportivo, pero no consiguen tierras

La organización Para la Gente de Orán (P.G.O.) tiene un proyecto para la creación de un polideportivo multiuso techado. La obra presupuestada en $170 millones cuenta con los planos correspondientes, según aseguran desde el espacio, pero no pueden acceder a un lugar para llevarlo a cabo.

La referente de P.G.O., Reina Montero, dialogó con InformateSalta y comentó que: “Es un proyecto en regla, como tiene que ser. Lo presenté a la municipalidad, primero me dijeron que si y después pasaron los días y me dijeron que no. En provincia me dicen que me pueden dar un comodato solamente por 5 años, imagínate que es una obra grande que quizás se completa en un año y medio”.

Imagen ilustrativa

Montero se niega a bajar los brazos, “yo no me desanimo, pasa el tiempo y sigo buscando” afirmó al tiempo que aseguró haber mantenido una reunión con “el señor Sosa de Irigoyen (intendente de Hipólito Irigoyen) y me dijo que él me iba a dar el lugar, pero yo quiero que sea acá en Orán”.

Dentro de los pasos que seguirán desde Para la Gente de Orán, buscarán dialogar con los concejales de la comuna para llegar a una solución.