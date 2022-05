Mirtha Legrand habló de su salud tras contagiarse de coronavirus: “Luego de la fiesta empecé a tener síntomas”

Tras celebrarse los premios Martín Fierro, donde Mirtha Legrand se presentó junto con su hija Marcela Tinayre, sus nietos Nacho y Juana Viale, que también llevó a su hija Ámbar, comunicó que tenía coronavirus. De esta forma, la diva argentina que todavía prepara su regreso a la televisión, debió aislarse en su casa durante varios días.

En aquel entonces, Mirtha Legrand escribió a través de su cuenta de Twitter, “Estoy asintomática y me siento muy bien. Tengo mis vacunas al día y estoy muy tranquila”. Luego, había manifestado en el mismo mensaje, “Les pido que me dejen descansar y transitar esto con serenidad. Gracias por la preocupación y el cariño de siempre”.

Por lo que Juan Etchegoyen dialogó con Mirtha Legrand en exclusiva por “Mitre Live” y habló por primera vez sobre su estado de salud tras el mensaje en las redes sociales. En este sentido, afirmó “Mañana me van a hisopar de vuelta para saber si desapareció”, y continuó “Hoy ya hace siete días . Me había hisopado un día antes de la fiesta del Martín Fierro y me dio negativo”.

Mientras que manifestó “Luego de la fiesta, el miércoles empecé a tener algunos síntomas y el jueves pasado me hicieron otro hisopado que me dio positivo”. Luego, explicó, al hablar con el conductor de “Mitre Live”, que “Mañana vendrá el mismo joven del laboratorio que me manda Nacho y me hisoparán”. Así es que la misma empresa también realizó el testeo del productor y su equipo. Por otro lado, afirmó “estar bien” y “esperando que mañana me de negativo”, en referencia al test de coronavirus.

Por otro lado, Marcela Tinayre también dio detalles del estado de salud de su mamá en diálogo con Intrusos y resaltó que la presentadora de televisión estaba mejorando. “Está muy bien, no tiene fiebre pero estaba un poco cansada”. En esta misma línea, agregó “Iba a ir a tomar el té pero ella tenía miedo de contagiarme. Es más precavida, entonces se cuida mucho”. /RadioMitre