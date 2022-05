Rial le contestó a Susana Giménez: “¿Me va a sacar la plata como al padre Grassi o como al discapacitado que usó para traer un Mercedes Benz trucho?”

Se activó una pelea encarnizada, totalmente despejada de eufemismos, de frases protocolares y sumergida de lleno en un cruce furioso, con amenazas de elevar las discrepancias al plano judicial entre Jorge Rial y Susana Giménez. Una batalla tremenda, que augura más capítulos.

La diva reaccionó a una opinión del creador de Intrusos respecto a su obra teatral que presenta en Uruguay, en la que sostuvo que no conseguirá el éxito que suele bañarla como a lo largo de su carrera. Frente a eso, la blonda estalló en LAM: "Diganle que ya llamé a Fernando Burlando. Le voy a hacer un juicio por mucha guita para dejarlo en la calle por mala persona".

En las antípodas de acudir a una actitud conciliadora o intentar aclarar su posición, su pensamiento, Jorge redobló la apuesta y mantuvo su postura. En el transcurso del ciclo Sobredosis de TV, el conductor le dedicó unos minutos a Susana y se explayó con vehemencia.

Con la mirada clavada en la cámara y un lenguaje corporal de seguridad en su convicción, Rial exclamó: “Esta semana me vi involucrado en una pelea con Susana Giménez. Hace años que no hablo con ella y de golpe me vi metido ahí, ella haciéndome fuck you, todo por una pavada que dije, sacada de contexto".

Motorizado en su afán de despegarse de la diva, en cuanto a lo que él considera el pensamiento político, Jorge expresó: "A mí la ideología de Susana no me importa, ya todos sabemos de qué lado está. Sí me molesta ese concepto de país de mierda, porque nos involucra a todos. Ella se hizo importante en este país e hizo toda la guita en este país y todo el cariño".

Y finalmente, Rial abordó la advertencia de Susana sobre elevar sus dichos a la Justicia e incluso procurar maximizar los artilugios legales para quitlare mucho dinero. Por eso, el animador bramó: "Ahora me amenaza con un juicio. No tengo problemas. ¿Dónde va a ser el juicio? ¿En este país de mierda, en Punta del Este o en Miami?".

Tras apuntar contra la diva, el presentador de Argenzuela (Radio 10), hizo una demoledora jugada y le recriminó a Susana hechos del pasado. "Me dijo que me va a sacar toda la plata y que me va a dejar pobre. ¿Me va a sacar la plata como al padre Grassi? Porque más allá de lo pederasta y de los menores, le bolsiquearon al cura como fronting del 0600. Necesitaban una sociedad de beneficencia, lo pusieron al cura y le dieron un porcentaje, no era ni el 1 %", expresó.

No conforme, Rial recordó cuando Susana compró un costoso auto con licencia para discapacitados: "O tal vez me saquen la plata como hicieron con el invalido o el rengo, como lo quieran llamar. Usaron a un discapacitado para traer un Mercedes trucho. Se lo trajo Constancio Vigil padre, tengo todo. Primero lo escondió en la casa de Ovidio García, su productor, hasta que un día se cansó y le dijo: ’Susana llévatelo porque vamos a ir en cana, lo que estás haciendo es un delito’. A ella no le importó y se lo llevó al campo".

"Yo vi el Mercedes adentro del granero. En esa estancia, los peones vivían en los stud de los caballos, rodeados de mierda, mientras los caballos estaban en la casa de huéspedes", disparó. "Susana se terminó transformando en una caricatura de ella misma, haciendo fuck you y hablando de la manera que habla", cerró Jorge Rial.