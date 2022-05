Veterinarios repudiaron el descuartizamiento de una gallina en un colegio de La Caldera

El pasado 25 de mayo, durante una actividad conmemorativa en un colegio secundario de La Caldera, un grupo de estudiantes degollaron a una gallina. El insólito hecho se difundió por redes sociales, provocando la indignación de la comunidad, proteccionistas y grupos de veterinarios.

El Colegio de Médicos Veterinarios de Salta expresó su repudio. En un comunicado calificaron a estos hechos como de “extrema crueldad” y contrarios a la “Ley de Protección y Bienestar Animal”.

Vale la pena recordar, que a mediados del corriente mes un grupo de alumnos participaba de una actividad escolar que consistía en soltar una gallina en un espacio rodeado de chicos separados por equipos.

El objetivo era atrapar al animal para ganar el juego. La desesperación de los alumnos por hacerse del ave generó que tironearan de sus extremidades, provocando su desmembramiento, agonía y muerte. Las macabras imágenes no tardaron en viralizarse y desataron una verdadera conmoción en la comunidad.

El doctor José Blanco, titular del Colegio de Veterinarios, en diálogo con El Tribuno contó: “Seguramente no hubo intención de matar al animal, pero pudo preverse que esto podía suceder. No es una buena práctica y mucho menos en un acto escolar. Con este tipo de ejemplos no vamos a ningún lado. Esto no debe repetirse nunca más”.

José Blanco señaló que si bien todavía no mantuvieron contacto con las autoridades de la institución educativa, lo harán a la brevedad a fin de abordar la temática y tratar de coordinar acciones de concientización.

El veterinario sostuvo que son muchos los actos de maltrato que hay que erradicar y sobre los que debería existir un mayor control, como por ejemplo las cuadreras, las peleas de gallos de riña, las carreras de galgos, entre otras. “Todavía tenemos un largo camino por recorrer en este sentido”, afirmó.