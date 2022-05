"Astrolabio" niega vinculación con la estafa en un viaje a Cancún: "Le prestamos la oficina"

Sigue el revuelo en torno al caso de dos salteñas estafadas por Diego López, quien les vendió un viaje a Cancún, que nunca se concretó, utilizando para ello las oficinas de una conocida empresa que quedó al medio de todo esto, Astrolabio.

Desde InformateSalta dialogamos con la titular de la agencia que aclaró desde un principio que no tiene ningún vínculo ni nada que los ligue con López.

En tanto, Gabriel Roberts, el abogado de la titular de la empresa en cuestión aclaró que López en alguna oportunidad tenía su propia agencia y luego se quedó sin lugar aparentemente por mudanza pero luego se convirtió en un operador free lance.

“Es un hombre bastante conocido en el medio, por eso en varias ocasiones les pidió a diferentes agencias lugar para cobrar a sus clientes. Después este hombre desapareció, no volvió más y nadie sabe de su paradero”, agregó.

Según lo manifestado por Roberts, la dueña de la agencia lo conocía del ambiente y le prestó varias veces la oficina por una cuestión de gentiliza pero aclaró eso no la hace participe de esta situación. "Ella no vendió nada, no recibió dinero, no tuvo contacto con sus clientes, no hay emisión de recibos de su parte, absolutamente nada”, afirmó.

Vamos a colaborar con las estafadas en todo lo que sea posible

“La gente afectada podrá expresar cómo es que concretaron la operación y si Astrolabio tiene algo que ver en la situación”, dijo.

“Entiendo que el hombre no tiene domicilio fijo, bienes, ni ingresos conocidos, por ahí uno se excede en la confianza con las personas que no deben y ahí están las consecuencias”, manifestó para finalizar.