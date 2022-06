“Flecha” Viñabal, el chicoanense que vendió rifas para competir e hizo historia en el desierto

Con mucho sacrificio y un gran talento, Juan Viñabal, deportista de Chicoana, se destacó en la competencia de Fiambalá Desert Trail Makalú 2022, un circuito de 200 km. No solo ganó en su categoría entre más de 200 corredores sino que además salió cuarto en la general. Para llegar a competir, tuvo que vender rifas y contó con la ayuda de los vecinos de la zona.

El deporte siempre fue el motor y la motivación de aquellos que lo practican. Quienes desafían límites y adversidades. Es el caso de Juan, un joven de 23 años, de profesión árbitro, que superó el desierto de Fiambalá, en cinco etapas y quedó entre los cinco primeros, en una competencia que tuvo más de 180 corredores de toda la Argentina y otros países.

El deportista habló sobre la competencia y reconoció que fueron cinco días muy duros. “Tuvimos que pasar dunas, montañas, ríos, senderos que se dividen en etapas, para mí fue un logro haber terminado la carrera y quedé cuarto en la general”, dijo.

Llegar a la competencia también fue todo un desafío y a pesar de eso nunca bajó los brazos. Tuvo que vender rifas y pedir ayuda al municipio para poder trasladarse hasta Catamarca, donde hizo la carrera. “Yo vendí una rifa a 100 pesos el número y la gente me colabora comprando, también me apoyaron comerciantes, negocios, amigos”, dijo.

Siguió contando su experiencia y las barreras que tuvo que atravesar. “El primer día se me complicó porque largaba a las 8 y llegué a las 7 de la mañana. No conseguí transporte de Santa María a Tinogasta, tuve que esperar 10 horas para conseguir un remis. Llegué a Tinogasta y tuve que dormir en un móvil policial hasta las 6 de la mañana, después me acercó la misma policía”, comentó.

El salteño destacó la solidaridad de sus colegas en la competencia porque no contaba con la vestimenta y los elementos que necesita un deportista para realizar esta clase de circuito y tuvo ayuda de sus colegas. “Un atleta de Fiambalá, se enteró que no tenía chaleco de hidratación para correr y me regaló el suyo. Estos equipamientos son imposibles para mí comprarlos. Este tipo de competencia es costosa y cuesta para nosotros que venimos de abajo por adquirir. Por eso nos sirve para mostrarnos y estando en el podio, recibimos invitaciones a carreras y eso nos lleva a participar”, aclaró.

El maratonista recibió varios premios por su logro obtenido pero aseguró que lo más importante es el reconocimiento propio y haber terminado la carrera. Durante los últimos meses estuvo entrenando sin ayuda, solo con el acompañamiento de su amigo. “Tengo entrenador, pero decidí hacerlo solo, corría 10 km, por lugares de Chicoana. Nunca tomé ningún suplemento. Solo tomaba agua”, reconoció.

Juan Viñabal, deportista que comenzó a abrirse camino en las grandes competencias, quiere ganar y mostrarse al mundo para poder tener un trabajo seguro, su objetivo de vida. Dejar los trabajos rurales y darle un futuro a su familia.