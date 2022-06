Sergio Massa: “En cuatro años, Macri bajó 20 puntos el ingreso de los argentinos”

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, mantuvo un diálogo exclusivo con el medio Nuevo Diario y LV11, luego de participar ayer del acto de inauguración de la Escuela de Robótica en La Banda, Santiago del Estero.

Primeramente, hizo referencia a esta gran obra para los bandeños: “Feliz de estar aquí en La Banda, hoy especialmente, me encanta venir a Santiago me siento bien, me gusta mucho disfrutar de la hospitalidad de los bandeños pero hoy especialmente estar en La Banda por lo que representa la decisión que tomaron los bandeños, que tomó Nediani, que tomó Pablo Mirolo, de poner en marcha una escuela municipal de Robótica y Programación que, me parece, marca a La Banda otra vez liderando en el norte argentino así como lo hizo con alerta banda, así como lo hizo con el Centro de primera infancia, con la primera escuela municipal en su nivel primario y luego secundario, hoy liderando en un tema que es central para el futuro de la argentina como lo es de la educación”.

“Es el único municipio de la Argentina que tiene una escuela de Robótica, no es el único municipio de Santiago del Estero. La Banda es el único municipio de la Argentina que construye una escuela municipal de Robótica y Programación. Me sienta bien la gente que trabaja y Nediani trabaja, Pablo trabajó mucho, creo que han armado un equipo, que han puesto las prioridades en orden, de alguna manera las cuentas están ordenadas. Pensemos que además, lo hicieron con recursos propios, con recursos de los bandeños. El orgullo que tiene que ser para la ciudad de La Banda tener esta escuela, el liderar en el norte argentino con la propuesta educativa me parece que es muy importante”, añadió.



En la misma línea, analizó: “Hay dos tipos de dirigentes políticos. Nosotros nos planteamos como alternativa del gobierno provincial en Santiago del Estero, desde la gestión y entonces pretendemos que en Frías, Añatuya, Termas, en otras ciudades o en Santiago del Estero Capital mismo se haga lo que se hace en La Banda, sin tener que pedirle al gobierno provincial como muchas veces vemos en otras ciudades. Es otra forma de hacer política, propositiva, desde la gestión, desde el hacer, desde el mostrar los resultados a la gente. Hay otros que hacen política destruyendo y la política de destrucción en momentos donde la sociedad está enojada con la política, porque la plata no le alcanza, porque siente que va de frustración en frustración, porque está saliendo de la pandemia y además vive en un mundo en guerra, claramente es un problema adicional para la gente”.

Crisis nacional

Con respecto a la pandemia mundial que no termina, la crisis económica, el conflicto bélico, desabastecimiento en algunos rubros, inflación y problemas internos en el frente de Gobierno, analizó si el país está en crisis o simplemente se trata de una construcción mediática.

“A mí me gustaría separarlo. Primero, a la Argentina y a todos nos toca vivir un mundo en guerra, seguido por una pandemia de casi dos años y que fue antecedida por el fracaso de Macri que en cuatro años bajó 20 puntos el ingreso de los argentinos e hiperendeudó a la Argentina. Entonces, inexorablemente esa suma de dificultades que le toca enfrentar a la Argentina y al mundo, pero a la Argentina en particular que le pasó una cosa terrible, que con el hiperendeudamiento de Macri el país se quedó sin crédito para enfrentar la pandemia, después tuvo que arreglarse con lo propio y eso hoy se paga en términos de resultados económicos. De alguna manera, le genera a la sociedad enojo y frustración, la sociedad tiene razón de mandarnos más, de pedirnos más y nosotros tenemos la responsabilidad como gobierno de dar más respuesta”, indicó.

Al ser consultado si llegara a ser presidente de la Argentina, remarcó cuáles serían las tres bases para que el país se estabilice: “Crecer en mercado interno en recuperación del ingreso, Argentina necesita recuperar el salario medio y necesita recuperar el ingreso medio. Muchas veces, algunos miran sólo los sectores más humildes, pero la clase media también perdió en estos cinco años y tenemos que recuperar el ingreso. La decisión de monotributos autónomos y del importe a las ganancias, básicamente tiene que ver con eso con recuperar el ingreso medio de los argentinos. Y eso porque el 70% del PBI de la Argentina hoy es mercado interno”.

“El segundo eje tiene que ser sí o sí el de aumentar las exportaciones, Argentina necesita vender trabajo argentino al mundo y además trabajo con valor agregado. Estamos discutiendo en este momento en el Congreso, tres leyes claves: una vinculada a la exportación de gas y petróleo, otra vinculada a la exportación de minerales e hidrógeno con valor agregado y una tercera vinculada a lo que es agroindustria, bio y nanotecnología para que en lugar de exportar una tonelada de trigo, exportemos una tonelada de fideos. Cuando uno exporta una tonelada de trigo, exporta cuatroscientos dólares y un empleo, pero cuando uno exporta una tonelada de fideos, exporta 1.800 dólares y dos empleos, esa diferencia fenomenal es si uno quiere vender o no trabajo argentino al mundo”, subrayó.

“Y un tercer gran desafío, tiene que ver con aumentar la inversión. Y para que tengamos conciencia, a la inversión pública que durante el gobierno de Macri cayó por los compromisos que asumió con el Fondo, a diferencia de este acuerdo que la Argentina llevó en el Fondo en el que no hubo recorte de la inversión pública, la tenemos que acompañar con leyes de promoción de la inversión privada. La ley que promueve la inversión en construcción para los próximos años nos puede generar 100 mil empleos más”, destacó.

Sobre el perfil "presidenciable" que consideran algunos que tiene, subrayó: “Yo soy el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, tengo una responsabilidad que tiene ver con que la cámara tenga una agenda, que se dedique en el marco de resolución de estos problemas que hemos planteado. Y otros, porque hay problemas que parecen invisibles, pero que son importantes tales como la ley de alcohol cero en el manejo, la Ley de víctimas alrededor de todo lo que tiene que ver con víctimas de accidentes de tránsito, de delito, lo que tiene que ver con la legislación en materia de salud mental, lo que tiene ver con alquileres porque hoy la realidad del mercado de alquileres en Santiago del Estero, no es la misma que la de Capital Federal. Y vemos a legisladores que proponen soluciones que les sirven a los porteños y no les sirven a los santiagueños”.

Acerca de la visión que tiene sobre la oposición política en la Argentina, en la actualidad, explicó: “Los veo muy preocupados por quien va a ser candidato y cómo se eligen los candidatos. La forma de votar, si es boleta única, si es boleta argentina, si es boleta larga, si es boleta corta y quién va a ser candidato. El PRO tiene tres candidatos, Macri, Bullrich y Lerreta; El Radicalismo tenía tres candidatos, ahora creo que dos; La coalición cívica parece que va por un candidato. Los veo demasiado preocupados en candidaturas y cómo se eligen. Nosotros de candidatura no podemos hablar hasta mayo del año que viene, tenemos que gobernar”.

Internas

Acerca de las tensiones internas en el frente de gobierno y su rol que siempre se observa como conciliador, dijo: “Yo tengo la teoría que tiene que ver con que me críe en un barrio, soy hijo de dos inmigrantes italianos. Y mi padre siempre dice que los trapitos sucios se lavan en casa. Yo creo que los trapitos sucios nosotros las tenemos que lavar en casa como Gobierno y para afuera mostrarle a la gente cuáles son las cosas que nos preocupan de lo que le pasa en la vida cotidiana”.

Sobre la inflación, reflexionó: “Algunas de las cosas que tienen que ver con la recuperación del ingreso, ya las estoy planteando. Básicamente la reducción de impuesto para los que trabajan en la Argentina, algunas otras tienen que ver con que empecemos a exponer a aquellos vivo que abusan de su posición dominante. Necesitamos ahí que la gente nos ayude, a ver quiénes son los que sobre una situación de deseo de necesidad de la gente, se pasan de vivos”.

Al hablar sobre en qué no está acertando el gobierno nacional, dijo: “El gobierno trae un problema consecuencia de lo que describí antes, que es que hubo que resolver durante dos años con la emisión propia, la imposibilidad de enfrentar el FIFE, el ATP, el Repro y el hecho de mantener la economía argentina en pie mientras que en todo el mundo se caían todas las economías, con emisión propia. Este no es un problema solamente de la Argentina, hay que fijarse el caso de Estados Unidos, que ha tenido la mayor inflación en 40 años, porque hizo una emisión de 3,5 trillones de dólares, entre Trump y Biden. Misma situación se plantea en la Unión Europea, y además a eso se agrega la Guerra, que aumenta los precios de la comida y de la energías”.

“Y entonces lo que tenemos que hacer es usar todas las herramientas que tiene el Estado para tratar de mejorar los abusos de precios y sobre todo los ingresos de la gente”, puntualizó.

Otra perspectiva

Acerca de cómo está la inserción del país en el mundo, en la actualidad, Massa expresó: “Argentina tiene que estar en todos lados, en la Cumbre de las Américas y en el G7. Son dos lugares de decisiones, uno del continente y el otro del mundo. Yo soy de los que cree que el país nunca tiene que dejar un lugar vacío, porque ese lugar que uno deja lo puede ocupar otro. Y si queremos vender trabajo al mundo y si queremos pelear por las posiciones que tienen que ver con el valor de los alimentos y la energía, tenemos que sentarnos en esas mesas. El dato más significativo es lo que representa la cumbre del G7, que es la reunión de los siete países más importantes del mundo y Argentina nunca fue invitado, por primera vez desde la creación del G7, 26 y 27 de junio se desarrolla la cumbre en Babiera y además de los siete países, hay cinco países más invitados y uno de esos cinco es Argentina. Porque Argentina es un actor protagónico en los tres valores de la economía que viene en el mundo: energía y minerales; proteínas y economía del conocimiento. En esos tres instrumentos que definen los precios de los próximos 20 años de la economía mundial, Argentina tiene un papel central. Porque somos la segunda reserva de Litio, la segunda reserva mundial de gas; porque somos el único país que tiene vientos y mar continental combinados, para llevar adelante las inversiones de hidrógeno; Porque generamos junto con Brasil, el primer núcleo productor de proteínas del mundo”.

“Yo creo que a veces perdemos mucho tiempo en peleas de menor escala entre gobierno y oposición, y este es un tiempo para que haya acuerdos de políticas de Estado para darle a la Argentina herramientas para que en esos próximos 20 años sea previsible para aquellos que necesitamos que vengan a invertir”, agregó.

Acerca del pronunciamiento de gobernadores de varias provincias por la desigualdad de distribución de las riquezas y el centralismo en CABA, expresó: “Los gobernadores están cansados, muy cansados y creo que la mayoría de los argentinos están cansados de discusiones que tienen que ver con el día a día de la ciudad de Buenos Aires y que nada tienen que ver con lo que pasa con la Argentina real, que es la Argentina Federal”.

Al ser consultado nuevamente sobre qué sería lo que haría primero si fuera presidente, sostuvo: “No me gusta hacer futurología porque soy presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y lo que no pudiera hacer mañana como presidente lo podría hacer hoy como presidente de la Cámara de Diputados. Tengo las herramientas, la confianza con el presidente, con la vicepresidente, como para llevar adelante cualquiera de las cosas que creo que hoy Argentina tiene que llevar adelante”.