Gasoducto Néstor Kirchner: Juntos por el Cambio irá a la Justicia para que se investigue si hubo corrupción

Luego de que el presidente Alberto Fernández echara al ministro Matías Kulfas por la difusión de información en off que enojó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde la oposición anticiparon que recurrirán a la Justicia para que se investigue la licitación del gasoducto Néstor Kirchner y a los dirigentes de La Cámpora involucrados.

La diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña adelantó que el lunes presentará una denuncia penal para que se investigue si hubo irregularidades en esa licitación.

"La Justicia debe investigar si hubo comisión de delitos por parte de funcionarios cristinistas en las licitaciones del gasoducto Néstor Kirchner, tal como lo dejaron saber funcionarios de Kulfas y el propio ministro saliente. Este tema no queda en una guerra de declaraciones", se sumó Mario Negri, jefe del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados.

Y agregó: "La salida de Kulfas no puede quedar tapada por la pelea por quién tiene la lapicera. El ministro hizo saber que la licitación estaba direccionada a una empresa por parte de funcionarios de La Cámpora. La Justicia debe actuar de oficio".

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Waldo Wolff también se sumó a las críticas y anticipó que hará una presentación judicial el lunes. "Que el Presidente @alferdez haya echado a Matías Kulfas no puede tapar lo importante: el día lunes me voy a presentar ante la Justicia para que se investigue -cómo deja traslucir el ahora ex ministro- si en la licitación del gasoducto Nestor Kirchner hay un proceso fraudulento", escribió en su cuenta de Twitter.

El intendente de La Plata, Julio Garro, también se sumó a los cuestionamientos. "Esta nueva renuncia en el gabinete nacional muestra una vez más que el FdT sigue priorizando sus disputas internas por sobre las necesidades de la gente. La sociedad es rehén ante este desgobierno y sufre las consecuencias de la inflación, la inseguridad y la falta de trabajo", se quejó en su cuenta de Twitter.

El bloque de senadores de Juntos por el Cambio también anunció que exigirán al Poder Ejecutivo precisiones respecto a las denuncias que originaron el despido de Kulfas. "Se requerirán precisiones vinculadas a la licitación que originó al mensaje 'en off' publicado en los medios de comunicación y difundido por la Vicepresidenta de la Nación respecto a presuntas cuestiones vinculadas a hechos de corrupción", informaron en un comunicado.

El pedido de la oposición surge de la información que surgió desde el Ministerio de Desarrollo Productivo y que desató el ataque de furia de Cristina Fernández Kirchner. Ese mensaje afirmaba que la licitación del gasoducto fue hecha "a medida de Techint", empresa criticada por la propia vicepresidenta durante su discurso del viernes en Tecnópolis.

"La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint", indicaba el off difundido entre periodistas.

Y agregaba: "Es IEASA, con funcionarios designados por ella, quienes hacen las licitaciones. Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de IEASA. Ellos armaron un pliego de licitación a medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 milímetros de espesor".

Por último señalaba: "Y también adjudicaron la provisión de las válvulas a una empresa importadora en lugar de un fabricante argentino que ofrecía precios y condiciones similares, incumpliendo el compre nacional. En definitiva, los que están usando incorrectamente la lapicera son los funcionarios de Cristina".