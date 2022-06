¿Te han cancelado un vuelo? Conoce tus derechos

Volar es un placer que hoy en día cualquiera se puede permitir. Ir a un aeropuerto y recorrer mucha distancia en poco tiempo es genial, pero algunas veces se puede tornar en algo complicado. Al aumentar el número de vuelos diarios, también ha aumentado el número de cancelación de vuelos. Si no sabes qué hacer en caso de que tu vuelo no despegue, no te preocupes, hoy queremos despejar todas tus dudas.

Condiciones para reclamar un vuelo cancelado

Reclamar un vuelo cancelado no es igual en todas las partes del planeta. Para las indemnizaciones que hoy te queremos explicar hay un requisito común, y es que ese vuelo despegue y aterrice en territorio de la Unión Europea.

Además, la cancelación del vuelo debe ser culpa de la compañía aérea, y no de otros elementos como el clima o una huelga.

También debes saber que solo podrás reclamar una indemnización si realizaste correctamente la facturación del vuelo.

Por último, es importante que sepas que para exigir una compensación económica no deben de haber pasado más de 5 años del vuelo cancelado.

Cuándo no puedes reclamar una indemnización

Si cumples las condiciones anteriores, también debes saber que no en todos los casos de cancelación de un vuelo la compañía aérea deberá indemnizarte.

Si se te ha notificado de que tu vuelo se ha cancelado con más de 14 días de anticipación, la compañía no tendrá que indemnizarte.

Otro caso es si se te ha informado de la cancelación entre 7 y 14 días previos a la salida del vuelo, y el vuelo alternativo ha salido con no más de 2 horas de antelación o ha llegado al aeropuerto de destino con menos de 4 horas de retraso.

Por último, la aerolínea no deberá indemnizarte si te ha avisado con menos de 7 días de antelación y llegas al aeropuerto de destino con otro vuelo con menos de 2 horas de retraso.

Cuándo puedes reclamar una indemnización

Podrás reclamar una indemnización en varios supuestos de cancelación de un vuelo.

El primero de ellos es si se te ha avisado con entre 7 y 14 días de antelación, pero tu vuelo alternativo llega con más de 4 horas de retraso al aeropuerto de destino o sale con más de 2 horas de antelación del aeropuerto de partida.

Si se te avisa con menos de 7 días de antelación del vuelo cancelado y llegas con más de 2 horas de retraso al lugar de destino o sales con más de 1 hora de antelación del aeropuerto de partida, tendrás derecho a una compensación económica por parte de la aerolínea.

Por último, si se te ha avisado con menos de 14 días del vuelo cancelado y no se te propone un vuelo alternativo, podrás pedir una indemnización a la aerolínea.

Las indemnizaciones son de 250 euros para vuelos de menos de 1.500 kilómetros de recorrido, de 400 euros para vuelos de entre 1.500 y 3.500 kilómetros y de 600 euros para vuelos de más de 3.500 kilómetros.