Para Lucas Godoy, la boleta única “no se puede implementar a las patadas”

Durante el debate por la implementación del sistema de Boleta Única de Papel en la Cámara de Diputados de la Nación, el Diputado Nacional por Salta, Lucas Godoy, intervino para oponerse al dictamen de la oposición argumentando que hay otros temas prioritarios que tratar en Argentina, como los subsidios al transporte y a los servicios, entre otros fundamentos.

Durante la sesión, se habló del caso de la implementación en Salta del sistema de Boleta Única Electrónica, y en este sentido Godoy explicó que comenzó a implementarse de manera paulatina desde el 2008/2009 al 2013, “que es un distrito muchísimo más chico que lo que pretender hacer que es implementarlo a nivel nacional de un año para el otro”.

Al respecto el legislador recordó que “la implementación del sistema de Salta comenzó en una consulta popular en Nazareno, luego se implementó en elecciones de candidatos en San Lorenzo y de a poco se fue incorporando en otros distritos hasta que se llegó al 100% del padrón”, y recordó que “se hicieron capacitaciones constantes en plazas, clubes de barrio, centros vecinales, y la aceptación social se fue dando en base a ese trabajo profundo, no a través de un número circunstancial y aprovechado para lograr una victoria pírrica, porque no es de esta manera en que debe avanzarse en esta cuestión”.

“Poner los pies sobre la tierra. No se está votando una revolución democrática y un cambio fundamental para el fortalecimiento de la democracia, esto lo sabemos todos”, remarcó Godoy durante el debate.

“Es un tema que precisa de grandes consensos, de grandes acuerdos entre las fuerzas políticas, las asociaciones intermedias (que muchas de las que se nombraron tienen una posición partidaria clara y fueron fuente de funcionarios de diferentes gobiernos), pero sobre todo con la gente, y no se con qué gente hablar porque me parece que no está en el orden de prioridades de la ciudadanía una modificación del sistema de votación”, señaló el legislador salteño.

“Puedo estar de acuerdo en la implementación de este sistema, pero no a las patadas, tal como dije en el plenario de Comisión, donde tampoco hubo debate, sino unas cuantas reuniones informativas y un dictamen”, explicó y agregó que este sistema “no puede implementarse a las patadas porque tiene que ser un proceso de concientización, de capacitación, y saber si la gente lo acepta o no, porque el sistema que tenemos hoy no es un sistema que sea rechazado por la ciudadanía. No hay crisis de legitimidad a partir de este sistema de votación, probablemente haya crisis de legitimidad pero por otras razones, no por el sistema o mecanismo que se implementa”.

Respecto del actual sistema de votación Godoy señaló que si bien es perfectible, es a la vez fiable, “pero en general sin cuestionamientos” y al respecto explicó que “todas las fuerzas políticas, siendo oficialismos y siendo oposición, ganaron y perdieron elecciones con este sistema”.

En cuanto a los fiscales para Godoy esa discusión se dio en términos “elitistas” por parte de la oposición “como si los fiscales de ellos fueran patriotas que van a defender a la democracia y los fiscales nuestros son llevados por las narices, por el chori y la Coca. Es una locura subestimar así a militantes políticos que vienen apoyando a fuerzas que obtienen millones de votos”.

Finalmente Godoy resaltó que en el país hay otros temas prioritarios que se deben debatir y preguntó a sus pares: “¿Qué pasa con la fuga de capitales para pagar la deuda del Fondo que tomaron?; ¿qué pasa con los subsidios al transporte, que hasta el 2018 teníamos una distribución de 60/40 y hoy estamos en 82/18 y están perjudicando al interior?; ¿qué pasa con los subsidios a los servicios?; ¿qué pasa que seguimos bancando a la Ciudad más rica en detrimento de toda la Argentina?, ¿por qué no discutimos esos temas que son realmente prioritarios?”.