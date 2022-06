Central Norte-Racing de Nueva Italia: un partidazo en el inicio de la fecha 13 del Federal A

Central Norte, ilusionado y muy motivado con su presente, pretende tener su “fiebre de sábado por la noche”. El equipo de Cristian Zurita, con algunas variantes en el once y la ambición de ganar, recibe hoy a Racing de Córdoba, único dueño de las posiciones, en el estadio Padre Martearena, desde las 21, en uno de los partidos adelantados de la decimotercera fecha del Federal A.

El cuervo tiene por delante uno de los choques más trascendentales del torneo porque estará en juego nada menos que la cima de la zona Norte.

Para alcanzar este ansiado objetivo los dirigidos por Lula Zurita están obligados a ganar, debido a que la academia cordobesa suma tan solo dos puntos más.

Un aditivo que tendrá este atractivo encuentro que, sin lugar a dudas, despertó un gran interés en el pueblo azabache, es que se enfrentarán los dos únicos equipos que se mantienen invictos en todo el campeonato.

El técnico cuervo, con varias bajas por lesión y consciente de todo lo que está en juego, tendría planificado realizar tres variantes en la alineación titular, en comparación con la que rescató un punto frente a Gimnasia de Concepción de Uruguay, Entre Ríos, al igualar cero a cero.

El entrenador del club de barrio norte, tras la salida de Mauro Osores, mantendrá los mismos nombres en defensa.

La zona que más retocaría Zurita será el mediocampo, como se preveía Juan Capurro volverá a la titularidad e ingresará por Fausto Apaza, quien el partido pasado ocupó el carril derecho.

Con esta variante, Hernán Rosales pasaría a cubrir la ausencia de Apaza, mientras que por izquierda, Gonzalo Ramírez será el encargado de suplir a Nahuel Carral.

La restante modificación será en ofensiva, Fabricio Reyes volverá a ser el socio de Diego Magno

El DT azabache fue forzado a modificar el ataque, ya que Germán Lesman, quien ayer confirmó que renovó contrato con Central Norte hasta la finalización de torneo, padece una sobrecarga muscular y quedó desafectado para el encuentro ante los cordobeses y su lugar lo ocupará la Perla Reyes.

Los números de Cristian Zurita como técnico del equipo azabache son positivos, de 9 puntos en juego sumó 5. En su debut de forma interina igualó de visitante con Boca Unidos 3 a 3, luego en el estadio Martearena goleó a Juventud de Gualeguaychú 4 a 1 y el fin de semana pasado empató en Entre Ríos.

Por el lado de Racing de Córdoba, los dirigidos por Chiquito Bossio, sin lugar a dudas, uno de los aspirantes a luchar por el único ascenso, superaron el domingo pasado, en casa, a Def. de Villa Ramallo por 2 a 1.

Central Norte, con la ambición de alcanzar la punta, recibe al líder.



Los equipos:

C. NORTE RACING

F. Hass L. Rodríguez

P. Figueroa S. Rinaudo

P. Calderón F. Rivero

L. Rodríguez E. Córdoba

M. Morello J. Albertinazzi

H. Rosales F. García

J. Capurro E. Giménez

J. Carrizo P. López

G. Ramírez L. Fernández

F. Reyes M. Figueroa

D. Magno M. Suárez

DT: C. Zurita DT: C. Bossio