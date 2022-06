Maestra se defendió con un cuchillo de una familia que delinque con sus hijos

Los hechos de inseguridad en Salta crecen a diario, esta vez le tocó a una humilde familia de B° Divino Niño. Tres personas ingresaron a su lote, que no cuenta con mucha seguridad con la clara intención de robar. Estrella Pirca no dudó en defender a su familia y denunció la falta de respuestas de la policía, como así también el trato que recibió posteriormente.

"Yo escuché, me desperté porque tengo una bebé, estaban pechando la puerta. Escuché pasos, escuché voces que decían rápido entrá, antes que se despierte la señora. Agarré y le dije a mi hermano, me dice ya llamó a la policía, no venía más".

Preocupada siguió con su relato. "Los ví que ya estaban por entrar, agarré un cuchillo y les dije ¿qué hacen acá? saltó como saltamonte y la nena de 6 años corría re fuerte, la comisaría 104 no se quieren acercar porque le tienen miedo a "Los Monzón" y otros más. Antes era maestra de la escuela Dominical, pero ahora ya son más grandes y toman el hábito de robar".

Pasado un lapso de varios minutos, apareció la policía y le dijo que haga la denuncia pero la respuesta de uno de los efectivos fue que no robaron nada. "No le encuentro justificación. Tenemos la comisaría a dos cuadras pero no se quieren acercar porque les tienen miedo, y entonces quién nos protege".

En vivo por Multivisión la joven se mostró angustiada por lo que vivió en una barriada de nuestra Capital donde reina la oscuridad por la falta de luminaria. "Estaba trabajando pero no tenemos seguro para salir. Ellos saben todo. Ya nos habían robado anteriormente, nadie se salva".

La mujer imploró mayor seguridad lo que implicaría incluso instalar luminaria pública ya que la oscuridad reinante desde hace años los pone en riesgo permanente dentro y fuera de sus viviendas, incluso caminando a tomar un colectivo.