¿Cuáles son los retos del teletrabajo en el 2022?

El teletrabajo tuvo un boom de popularidad a raíz de la pandemia, pero también implica nuevos desafíos que contemplar.

Los desafíos del home-office en este 2022

Ahora bien, no solamente los usuarios se pueden divertir, sino que también es posible afrontar nuevos desafíos laborales. ¿Qué significa esto? Pues muy simple: gracias a la conectividad que supone Internet, las personas han asumido nuevos métodos de trabajo, especialmente asociados a lo conocido actualmente como “teletrabajo”.

A comienzos del 2020, fue una obligación para casi todas las profesiones. Es decir, las empresas decidieron digitalizar sus procesos laborales, ya que esto no implicaba demasiados cambios. No obstante, a medida que empezaron las aperturas, también empezaron a surgir métodos híbridos.

La explicación es muy simple y tiene que ver con los deseos de los propios empleados. Si bien el teletrabajo genera condiciones laborales muy cómodas, ya que hay un ahorro en tiempo y dinero de traslado, también hay que destacar que puede significar una disminución de la actividad social, clave para la productividad.

Por lo tanto, las empresas están preguntando a sus colaboradores cuáles son las mejores formas de trabajar. En este 2022, la idea será generar un sistema que permita la satisfacción de todos. Generalmente, permitiendo que cada trabajador pueda cumplir con sus tareas de la forma en la que se sienta más cómodo.

La importancia de brindar las condiciones laborales adecuadas

En este punto, el desafío para el 2022 implica dar las mejores condiciones laborales posibles. Algunos teletrabajadores se quejaron de la falta de límites al cumplir con sus obligaciones. ¿Qué significa esto? Pues que algunos empleadores, como trabajan desde casa, abusan del cumplimiento de horarios.

Por ejemplo, fue moneda corriente observar a trabajadores que únicamente cumplen con sus labores durante la mañana. No obstante, los jefes o el personal laboral solicita una pequeña modificación durante la tarde, que los trabajadores deben cumplir sin que esto suponga un aumento del pago mensual.

Lo mismo sucede con aquellos que se han transformado en freelancers, es decir, aquellos profesionales independientes que no saben administrar bien su tiempo. En ocasiones, acaban desorientados por la cantidad de trabajo que no saben afrontar, especialmente por no tener que cumplir con un horario fijo.

A su vez, también está la falta de sociabilidad. Algunas empresas creen que el simple hecho de habilitar la modalidad de home-office significa beneficios, pero no contras. Entonces, se olvidan del hecho de que los trabajadores también son seres humanos, que deben comunicarse con sus pares para mejorar la productividad.

Por lo tanto, la conclusión es simple: en este 2022, la modalidad del teletrabajo buscará evolucionar para consolidarse como una alternativa que atraiga a todos los colaboradores. De este modo, ellos podrán rendir mejor y las empresas también obtendrán gananci