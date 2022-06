“Es un asco total”, padres denuncian la comida que reciben los alumnos en la escuela de El Huaico

Padres de alumnos de la escuela Nº 4845 de barrio El Huaico en las ultimas horas manifestaron su malestar por la comida que reparten a la hora del almuerzo. Lo que aseguran los enfurecidos tutores es que a los niños los alimentan con comida en mal estado.

Ayer en un grupo de Facebook de vecinos de barrio El Huaico, “Cin Dani” compartió una foto que se ve bastante borrosa y escribió: “viendo las noticias me doy con un reclamo con foto de un padre/madre sobre la comida que les dan a los niños en la escuela de El Huaico. La verdad que al ver la foto es un asco total”.

“¿Dirección y nutrición comen lo mismo? Se que hay chicos que no comen y los tiran x ahí antes de llegar a casa, quizás otros lo llevaran casa y otros de hambre comen... Si no hay presupuesto se entiende que la "GRAN" comida no se puede hacer. Pero tampoco no es para una preparación así. Eso es impresentable, ningún niño comería así y creo que ni la misma persona que cocina”, siguió en la publicación.

Más vecinos y padres inmediatamente empezaron a comentar y dejar distintas opiniones al respecto. Algunas opiniones apoyando la publicación: “que asco y así joden q enviemos sin falta los niños a la jornada. Yo prefiero que coman en casa encima siempre salsa con pura cebolla. Pobre hígado no que los supervisa una nutri?”.

Algunas otras personas dejaron su comentario defendiendo la comida y el establecimiento. “Seguro los que se quejan son esos que ni se bajan de la 4x4 pero lo llevan a sus niños a la escuela pública. Aguante la comida de la escuela de El Huaico y al que no le guste vaya a un privado simple”.