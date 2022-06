Pago de aguinaldos: son 38 los municipios que recibirán ayuda de la provincia

El Gobierno de la Provincia colaborará con los intendentes en el pago del medio aguinaldo, correspondiente a esta época del año. Poco más de la mitad de los municipios recibirán la ayuda para el depósito a sus respectivos empleados.

Al respecto, el presidente del Foro de Intendentes y jefe comunal de Vaqueros, Daniel Moreno, agradeció la “mano que le están dando” y confirmó a FM Aries que son 38 los municipios que necesitan ayuda para dicho pago.

En este sentido, aseguró que hoy, miércoles 15 de junio realizan el depósito. “Hay municipios que han hecho bien los deberes y hoy no necesitan”, resaltó. En cuanto a la modalidad de asistencia, señaló que se trata de un préstamo en seis cuotas sin interés.

“Por lo general, son los municipios chicos que no tienen ningún tipo de recaudación, que no tienen nada de ingresos. Los municipios grandes no tienen ese problema”, expresó Moreno.