Bomberos voluntarios celebran la media sanción a su subsidio: "Es una ayuda importantísima"

Fue durante la sesión de este martes en la Cámara de Diputados que sus miembros dieron tratamiento y aprobación al proyecto de ley presentado por el diputado Adrián Valenzuela, para otorgarles subsidios para la movilidad a los Bomberos Voluntarios de la Provincia de Salta, quienes celebraron esta ayuda que definieron como importantísima.

Así lo señaló en diálogo con InformateSalta el comandante Walter Chávez, jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios Martín Miguel de Güemes, quien recordó que esta iniciativa era buscada desde hace mucho tiempo, habría surgido en 2015, se intentó sacar adelante en varias veces sin éxito pero pudieron reflotarla con la ayuda del legislador.

“Afortunadamente logramos su compromiso, veníamos trabajando juntos y tras alguna modificación de los proyectos, salió a través de un subsidio, un beneficio para todos los bomberos voluntarios de la provincia”, resaltó el rescatista quien explicó que dicha ayuda no se limita al área metropolitana donde hay cobertura de SAETA.

“Haya o no haya SAETA, en el interior se dará el subsidio para el transporte de los bomberos, para que se trasladen en sus vehículos, sus motos, en el transporte público, podrán afrontar ese gasto”, dicho Walter Chávez reiterando que contar con la ayuda es importantístima, como la definió, ayudando a la economía familiar que está golpeada por efecto de la crisis económica.

“Hay 33 cuarteles de bomberos voluntarios en toda la provincia, que atienden las emergencias de las localidades donde tienen asiento”

Ahora confían en que el proyecto se apruebe también en la Cámara de Senadores y cuente con la promulgación del Ejecutivo. “Esperamos que salga en los primeros días de julio, así los bomberos ya pueden tener el beneficio, especialmente para cuando arranque la temporada de incendios forestales y pastizales”.

Por otra parte este medio le consultó sobre las prevenciones con los artefactos eléctricos de calefacción, luego que uno de estos ocasionara el incendio de una galería comercial y un principio de incendio en las oficinas del IPS.

“Muchas veces estos artefactos consumen mucha energía y se los enchufa en zapatillas no homologadas o con prolongación no adecuada, se sobrecargan y levantan temperatura, lo que se agrava cuando la protección térmica no está correctamente calculada”, dijo el bombero sumando para concluir: “Al haber sobrecarga hay un cortocircuito que puede ocasionar un incendio como el de la feria”.