Felipe Fort contó la fuerte respuesta que le dio su padre, Ricardo, cuando le preguntó por qué no tenía mamá

Felipe Fort abrió su corazón para contar intimidades sobre la relación con su padre Ricardo, fallecido en 2013. En diálogo con el ciclo Terapia Picante, el joven de 18 años reveló la charla que tuvo con el empresario cuando le preguntó sobre quién era su madre biológica.

"Tu viejo fue uno de los precursores en tener hijos por vientre subrogado. ¿Hablaste con él de chico?", le consultó el conductor mientras le mostraba una foto de su padre sosteniéndolo en brazos cuando era un bebé. Entonces, lejos de evadir la respuesta, respondió: "Veía que todos tenían mamá, entonces le pregunté a mi papá: ’¿qué es una mamá?’".

"Y él me explicó... A ver, no es como... ’No hijo, vos naciste por vientre subrogado, pero estás bien". No fue tan serio. Fue ’vos no tenés mamá’. ’¿Pero por qué?’, le pregunté. ’Porque no´", me respondió.

Ricardo Fort, Martita Fort, Felipe. Captura de TV

Y contó que el empresario le dijo: "¿Para qué queres mamá si me tenés a mí?". "Con el tiempo fui entendiendo qué era un vientre subrogado", aclaró el adolescente.

E hizo una explicación súper tierna de lo que sería el tratamiento. "Una semillita, otra semillita, se unen y así nací yo. Yo soy la verdadera semilla, me juntaron químicamente y ahí nací", expresó haciendo movimientos con las manos como de uniendo partes.

El entrevistador también le consultó si alguna vez había tenido el interés por conocer a la mujer que llevó en su vientre a él y a su melliza, Martita. "No, o sí, no sé", respondió Felipe.

Ricardo y Gustavo Martínez, fallecido este año junto a Felipe y Martita.

"A mí lo que me importaba era ver la foto de la mina que donó el óvulo para ver cómo se veía. Si era rubia, alta, baja, morocha. Sé que es rubia porque me lo dijeron. Sé que tiene ojos claros porque mi hermana tiene", contó.

A la vez, bromeó sobre los ojos claros de su hermana, y dijo que pensó en llamar a su madre para decirle: "Hija de p... No te conozco y no te quiero".

El joven también explicó que legalmente, él no podría pedir conocer a la donante. "Cuando hacés un vientre subrogado creo que se firma un contrato o algo de que la donante del óvulo no puede conocer al que está queriendo el hijo. Entonces, por contrato no puede conocer quién es Ricky porque dice ’ay, tiene plata, le quiero sacar algo’", expresó.

Felipe Fort dijo que quiere ser activo en la empresa de chocolates. (Foto: Instagram).

"Si yo la quiero conocer, la puedo conocer, pero ella no nos puede conocer. Pero para qué buscar a alguien que no conozco, me la puedo cruzar en la calle", concluyó.

Luego de haber cumplido 18 años, en febrero, Felipe dijo que quiere ser parte activa de la empresa de chocolates. Incluso compartió algunos proyectos que tiene con algunos productos icónicos de la marca como el Marroc y el Dos corazones.

"Para algunas cosas me dieron el visto bueno pero para otras cosas no. El Dos corazones con las frases de Ricky me dijeron que no, pero el Marroc está más encaminado", subrayó el adolescente hace unos meses. /Clarín