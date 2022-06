Denuncian que le robaron la moto desde la comisaría de Villa Lavalle

Bruno Ortiz viene denunciando desde el 2019 la desaparición de su moto que tras un accidente, se encontraba bajo custodia en la comisaría de Villa Lavalle. Cuando quiso retirarla ya no estaba y desde hace tres años pide justicia.

El accidente fue en el 2019 y la moto quedó secuestrada a través de un acta, a custodia de la institución policial, adentro de la comisaría. “A los dos días del accidente fui a retirar la moto y me dijeron que tenía que pagar una multa porque la moto no tenía patente. A los dos meses fui a la comisaría y la moto todavía estaba ahí. Después de unos meses fui a pagar la multa y cuando voy con personal de tránsito a pedir que me liberen la moto, ya no estaba”, contó.

De acuerdo a lo que contó el joven, la oficial Segovia es quien firma el acta cuando me secuestran la moto, ella es la imputada. "Hace dos meses atrás, se citó a la fiscalía de Estado, a la policía y a los abogados de cada parte, pero no hubo arreglo, nadie se quiere hacer cargo”, expresó.

El damnificado también contó que un comisario de apellido Ferrone se acercó a su casa para querer arreglar. “Quería que tasemos la moto, tengo testigo. A la moto se la llevaron andando porque también falta la llave. Supuestamente la llave estaba guardada en un cajón de la comisaría”, contó.

Después de tres años, entre octubre y noviembre se iniciaría el juicio. “Yo quiero el resarcimiento económico de lo que vale la moto porque es mi fuente de trabajo, yo trabajaba de repartidor. Nunca nadie me tocó la moto en la calle pero me la roban en la comisaría, la misma policía. Se tiene que hacer cargo el Estado, la institución Policial, porque la moto desapareció de la comisaría”.