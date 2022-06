Cámaras sin funcionar y la fuga sin rastros del homicida del cambista: “Lo dejaron escapar”

La familia de Marcos Ortega, el cambista jujeño asesinado por José Luis Marino Rótolos en 2013, condenado a perpetua en 2016, tiene que acudir nuevamente a la justicia. Y es que el homicida se fugó el pasado lunes del penal de Alto Comedero donde se encontraba alojado.

En diálogo con InformateSalta, Vanesa Ortega, hija del cambista, aseguró que aún no tienen ninguna novedad sobre la fuga. “No hay nada, sigue igual que el primer día que se escapó, no hay ningún rastrillaje ni nada que lo hayan capturado, ni que esté cerca ni nada. Sigue igual que el primer día”, dijo.

En este sentido, detalló que pudieron averiguar que las cámaras de seguridad del penal no funcionaban hacía 3 días y el alambre por donde se supone que salió estaba perfectamente cortado.

“De que tuvo ayuda o si tenía privilegios o se manejaba distinto que en Salta, lo hubo. Lo dejaron escapar cuando supuestamente dicen que es una cárcel con mucha seguridad para poder salir afuera pero tampoco es de máxima seguridad porque ahí están los menores y las mujeres. Hay que pasar por muchos lugares para llegar a la calle, a la ruta”, indicó.

Asimismo, agregó que Rótolos salió en dirección a la parte forestal de la ruta 9, donde se presume había otra u otras personas esperándolo. “Me llamó mucho la atención que cuando estuvo en Salta cumpliendo su condena, él tenía conducta mala, y acá en Jujuy tenía conducta ejemplar. Esperó que sea un fin de semana largo, que no hay tanto control, que la gente no trabaja, que no hay tanto movimiento para hacer lo que hizo ahora. Él sabía bien para donde disparar y a dónde ir, a esto ya lo tenía planeado”, expresó.

La mujer contó también que el penal desde donde está alojado y se fugó el asesino de su padre está a pocas cuadras de su casa, razón por la cual desde el lunes tienen consigna policial en su domicilio. “Tengo miedo por la condena que recibió pero no le hicimos nada, la condena le puso la justicia”, manifestó.

Finalmente, aseguró que se sospecha de 5 personas como cómplices de la fuga y el próximo martes se reunirán con el fiscal para conocer más de la causa.