Horóscopo: ¡momento para saldar viejas deudas!

Toda esta semana un encuentro de Venus con Plutón nos llevará a comprender las tensiones de la semana anterior y saldar viejas deudas. Quizás no directamente con las personas o las situaciones en las que se originó, pero si con las consecuencias que quedaron. Es tiempo de cerrar.

Aries 21/3 al 20/4

Las tensiones de la semana pasada te marcaron la importancia de sanar tu orgullo, mejorar tu autovaloración y reconocimiento y avanzar. Esta semana podrás ver con claridad la seguridad emocional que eso te da y deberás saldar asuntos de autoestima para tomar nuevas opciones.

Tauro 21/4 al 21/5

Compleja sin duda fue la semana anterior, sobrecargada de responsabilidades cotidianas, pero también emocionales. Ahora deberás dar un cierre a una discusión y avanzar a un nuevo acuerdo y estar dispuesto a que algo definitivamente se quiebre. No es un fin, pero sí un nuevo orden.

Géminis 22/5 al 21/6

Paciencia te han pedido los astros la semana anterior. Ahora serás capaz de tomar conciencia de tu valor, de tus recursos, de los que tienes pero también de los que te faltan. Deberás pagar deudas económicas del pasado y también emocionales. Es muy importante que cierres dolores y no arrastres sentimientos de culpa o de víctima. Pronto conocerás pero por ahora debes morir.

Cáncer 22/6 al 23/7

Sin duda que las alineaciones de la semana anterior y las decisiones que tomaste generarán consecuencias inmediatas y a largo plazo. Has cerrado alianzas en relación al valor de tu futuro. No te diluyas, reflexiona el impacto interno que están teniendo tus actos en ti mismo.

Leo 24/7 al 23/8

Revisar acuerdos y no evadir, hay cosas en tu vida que debes acomodar para alcanzar una mayor expansión no solo económica sino más bien y proyecciones a todo nivel. Estarás un poco retraído y más melancólico, recibirás una noticia incómoda en asuntos laborales. No guardes tus sentimientos.

Virgo 24/8 al 23/9

Pensar en un futuro como realidad sesga la manifestación de futuros probables. No seas obstinado y déjate llevar. Un último acuerdo se cerrará y verás como un noviazgo laboral o de pareja se volverá serio, implicando que otros se mueran. Inicios y finales son parte de un todo.

Libra 24/9 al 23/10

La semana anterior era muy importante que no saltaras rápidamente de los hechos a las conclusiones, porque podrías perder gran parte de la información en el camino y tomar decisiones desafortunadas. Ahora focalizate en lo que quieres lograr. Es calculador y estratega.

Escorpio 24/10 al 22/11

Un poco compleja viene esta semana para ti, porque revelará información en relación a tu pareja o personas que no te tienen en buena estima. No pongas atención a los comentarios de pasillo, ni ataques por suposiciones. Pregunta e indaga antes de concluir.

Sagitario 23/11 al 22/12

Las fuerzas que has acumulado estas últimas semanas deberás invertir ahora, viene un periodo en donde las cosas se pondrán un poco cuesta arriba. Pero básicamente es falta de organización. Revisa esta semana tu orden diario y no trates de pasar por alto tus deberes. Ordena.

Capricornio 23/12 al 20/1

La semana anterior era importante ser sincero contigo mismo en relación a un dolor o decepción que alguien te ha causado. Después de eso tu energía se concentrará en definir quiénes realmente están a tu lado y valen la pena. Cierra ilusiones adolescentes para avanzar.

Acuario 21/1 al 19/2

Apostar por el futuro sin miedo en términos de amor y de proyecto de vida. Pon tu atención en las pequeñas cosas cotidianas sin olvidar que construyen el camino. Esta semana será evidente una obligación con un pasado de familia que deberás dejar atrás. Libérate.

Piscis 20/2 al 20/3

El universo proveerá, ese era el mensaje de la semana anterior. Atreverte a dar un salto de fe y aprender de las decepciones, los dolores y también de lo ganado. Esta semana dejarás atrás opciones para ir dando cuerpo a un camino más basal de mayor continuidad.