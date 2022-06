Afectarán a más de 500 policías para los partidos de esta noche

La Policía de Salta dio a conocer los operativos de seguridad para los encuentros deportivos que habrá hoy en la provincia. En la ciudad de Salta se disputarán el partido entre Gimnasia y Tiro y Juventud Unida de Gualeguaychú por la fecha 15 del Federal A, mientras que por Copa Argentina se enfrentarán Chaco For Ever Vs. Club Atlético Talleres, en el Padre Ernesto Martearena.

La Policía de la Provincia para hoy amplía cobertura de seguridad para ambos encuentros que se basan en tres tiempos, antes, durante y después del evento. En ambos operativos participarán más de 500 efectivos de diferentes áreas operativas e investigativas.

En el caso del partido en el Gigante del Norte se habilitarán las puertas a partir de las 19:45 mientras que las del Estadio Padre Ernesto Martearena se habilitarán a partir de las 19:00 donde los simpatizantes del Club Talleres de Córdoba ingresarán por el Portón 1, mientras que los de Chaco For Ever lo harán por el Portón 9 y 10.

Se recomienda al público en general concurrir con anticipación ya que se utilizará el Programa Tribuna Segura para la detección de personas que registren aplicación de derecho de admisión vigente o se encuentren requeridas por la justicia.