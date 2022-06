Fueron a visitar a su padre en el sanatorio y lo encontraron maniatado

Un sanatorio de Alta Gracia en Córdoba fue denunciado tras atar a un hombre de 81 años. La víctima, identificada como Héctor Rossi realizaba su tratamiento en el nosocomio y cuando su familia fue a visitarlo se encontraron con que estaba atado.

La familia del adulto mayor denunció al sanatorio ante la fiscalía de turno de esa localidad por las condiciones en las que encontraron al hombre. Por su parte la Municipalidad confirmó que se constituirá en querellante particular.

La hija del hombre, Yolanda Rossi, contó a medios locales que “no solo que no lo medicaron, sino que estaba en una habitación fría, semidesnudo y maniatado en un sector donde no llegaban las enfermeras”. El hombre fue trasladado a la clínica Vélez Sársfield y desde la Municipalidad de Alta Gracia colaboraron con el traslado.

El hombre de 81 años habría sido internado y su familia esperaba el resultado del PCR sin poder verlo hasta conocer el resultado del estudio. Al no obtener respuestas sobre el estado de salud de su padre decidieron ir a visitarlo. “Cuando mi hermano lo ve era de no creer. Mi papá estaba recostado entre dos camas sobre unos elásticos y maniatado. A partir de ahí llamamos a los médicos y autoridades, pero no se presentó nadie”, dijo la mujer.

El secretario de Salud local, Mariano Agazzi, explicó que por un lado colaboraron en las tareas de traslado a la clínica Vélez Sarsfield y, por el otro, ante la denuncia efectuada por la familia, la Municipalidad a través de su asesor letrado confirmó que será querellante en la causa.

Desde el Sanatorio, su director, Raúl Gil, informó a El Doce que “el tema está judicializado para buscar la verdad”.

“Cuando la asesora letrada del Sanatorio lo considere oportuno, vamos a emitir un comunicado oficial. Por lo pronto vamos a respetar los tiempos judiciales”, indicó.

La causa es investigada por la Fiscalía de Instrucción N°1, a cargo de Diego Fernández, bajo la carátula “Delito contra la vida”.