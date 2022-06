¿Sabés cómo ganar dinero extra en Argentina y sin horarios? Trabajá de comprador misterioso

Trabajar de comprador misterioso abre puertas increíbles al mundo del consumo, del trabajo y de las ganancias extras. Por lo general los perfiles de estas personas, que se dedican al mystery shopping, buscan generar un ingreso extra para darse gustos que con el sueldo fijo no pueden. Son personas audaces que no les gusta la rutina de la oficina o buscan su primer empleo. Pero recordemos que no se trata de un trabajo independiente, es un complemento para hacerlo en los tiempos libres.

Este es un trabajo que toma presencia bajo la modalidad de freelance, en la que se paga por misión completada y se cuenta con total flexibilidad horaria. Pero, dependiendo de los casos, si un getter realiza una move por semana, el cual no implica más de una hora, puede hacer un extra de forma mensual de $10.000 - $12.000 aproximadamente. El pago depende de la complejidad de la tarea y el tiempo que exige.

¿De qué se trata?

Es una actividad que nació en los 40 en EEUU y, lejos de las fantasías que rodean a la imagen del mystery shopper, su rol es ir por los negocios de forma desinteresada preguntando por las especificaciones de los productos y sus precios, básicamente se comporta como un comprador cualquiera, pero siendo un buen actor y afinando el lápiz para realizar el check point que tiene que auditar, es decir, catalogar y puntuar. Es una herramienta eficaz para saber qué está pasando dentro de un local.

Ante todo, permite a quien trabaja, organizar sus horarios en función de las horas que no tenga ocupadas, lo que permite una gran libertad y facilidad para realizar los trabajos, pero debe ser una persona comprometida, con un perfil capaz de observar detalles sin llamar la atención del vendedor.

“Siguiendo con nuestros planes de expansión, estamos buscando perfiles de colaboradores que se unan a nuestro staff para poder llegar a todo el país. Estos perfiles deben ser responsables y tener disponibilidad para completar las misiones, en el tiempo indicado. Además, deben tener el compromiso y habilidad para realizar la evaluación y tomar las evidencias. En cuanto a la preparación la pueden ir adquiriendo por medio de nuestro Campus virtual. Se capacitan sin tener que pagar nada y pueden aplicar a misiones de prueba para sentirse mejor preparado y tener un éxito asegurado en las misiones reales” comenta Mariano Aguirre Littvik, Founder – CEO en Gett.

Es muy simple los pasos que hay que seguir para ser un comprador anónimo o “Getter” como se los llama en Gett. Una vez contratado por la empresa, se te pide que visites un establecimiento X y realices una compra de forma normal. Pero durante el proceso se tiene que analizar diferentes aspectos de esa compra, ya sea iluminación, precios, limpieza, etc. Al finalizar, deberás conservar la factura o ticket de compra para poder recolectar el reembolso.

Para aplicar y completar tus datos para postularte ingresa a esta página.