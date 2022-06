Se queja porque a una mujer le robaron el celular en el colectivo y el chofer no hizo nada

"Hoy le robaron a una señora en el 4 C... Le dije al chófer quién fue el ladrón yo lo vi... El chófer no hizo nada... Ni siquiera quiso llamar a la policía. Me respondió "que lo haga la dueña del celular", dio a conocer un lector de InformateSalta.

En su relato, P. C.. nos contó que "yo me bajé y casualmente el ladrón y su cómplice también. Llame al 911 y describí como fue todo. Describí al delincuente y como era el celular. Un Motorola azul nuevo. El lacra es flaco "trigueño", aro azul en oreja derecha... El cuello con cicatrices de cortes y tatuajes.... Me da tanta bronca e importancia de no poder haber hecho más. Hoy me dolió el alma todo el día. Dicho sea de pasaron 40 minutos hasta que 8 uniformados se sacaron una foto en la plaza de Solís Pizarro y se fueron . No sé qué pensar..."

Dolido por lo sucedido con esta mujer y la inacción policial, este salteño dejó esta reflexión: "Pensando en que como este señor (el chofer), muchos miran para otro lado. Nadie hace ni dice nada para "no tener quilombo"... "Mejor no te metas"... Es lo peor que podemos hacer.... Y no podemos decir que tiene que hacerse cargo la Policía si nosotros como seres humanos no vemos por el prójimo.... Señor.... Esa mujer podría haber sido mi mamá ... Tu mamá... Mi hermana mi sobrina... Yo... VOS!!!!!!!

Lo único que deseo es más gente q se meta que diga... NO! NO ES LO MISMO!!! NOOOO NO DA IGUAL!!!! NO NO HAGAMOS LA VISTA GORDA!!!! ....Tristeza total....