¿Cómo cancelar el turno para VTV vía online?

La VTV o Verificación Técnica Vehicular, es una revisión de carácter obligatorio que se solicita en Argentina para poder dar luz verde a que un automóvil pueda transitar por el país. Ahora, este proceso se puede solicitar vía internet, haciendo más fácil el proceso para los usuarios. Pero también, puedes cancelar turno VTV vía online. Aprende aquí como hacerlo.

La forma correcta de cancelar tu turno para VTV en línea

En el caso que te sea imposible asistir a tu cita para hacer la revisión técnica obligatoria de tu vehículo, lo mejor es cancelarla. De esa forma, se le da la oportunidad a otro conductor que también necesite realizar el trámite. Lo bueno es que no tienes que asistir a las oficinas para cancelar el proceso, pues vtvturno2.com.ar te ayuda a hacerlo rápido y desde tu casa.

Cancelar el turno vía online te ofrece la posibilidad de hacerlo más rápido, aunque también puedes realizar una llamada telefónica a la planta donde se iba a llevar a cabo la verificación. Recuerda que, de no poder asistir a la cita, no podrás pedir una nueva hasta que haya pasado ese día. Por eso, es mejor cancelarla una vez que sepas que no podrás cumplir con esta.

¿Se puede cancelar la cita VTV por internet? Claro que sí, y a continuación te damos el paso a paso correcto:

Solicitar el turno

Lo primero que debes hacer es hacer clic en “Solicitud de turno”. Este botón se encuentra en el lado derecho del portal de la planta donde pediste la cita. A continuación, podrás ver un enlace que te dirige a la anulación de la cita.

Completar datos

El sistema te solicitará los datos del vehículo, mismos que ayudarán a determinar cuál es el turno VTV que se va a cancelar. Los datos que deberás introducir son los siguientes:

· Matrícula del vehículo.

· Fecha de la cita VTV

· Hora de la cita VTV.

· Minuto de la cita VTV.

Al hacer clic en enviar el formulario, automáticamente se va a cancelar la cita VTV. Por lo tanto, tendrás la posibilidad de hacer una nueva solicitud de cita para otro día y hora, unos que te convengan más.

Cancelar cita VTV por teléfono

Este es otro método que tienen los conductores para hacer la petición o cancelación de cita VTV. Para hacerlo correctamente, debes llamar al 0800-345-3888. Al igual que el proceso anterior, se pedirá al usuario que dé los datos del vehículo sobre el que se pidió la cita. De manera que el asesor pueda hacer la anulación del turno.

Aunque este medio funciona para cancelar citas VTV, se sugiere mejor hacerlo por la plataforma. Esto debido a que ha habido retrasos en los procesos, así como cambios en la atención después de la llegada de la pandemia. Así que, para cancelar tu cita VTV más rápido y sin dilaciones, lo mejor es hacerlo vía online.

Vale resaltar que este proceso puedes hacerlo en cualquier momento del día, e incluso durante un fin de semana. En cambio, si cancelas VTV por teléfono, tendrás que esperar a comunicarte exclusivamente en horarios de oficina. No te compliques la vida, y hazlo por la vía más sencilla para ti.

¿Se puede cancelar cita VTV de forma presencial?

Si. De hecho, las personas que no tienen conocimiento sobre el uso de las plataformas VTV, van directamente a la planta a cancelar su turno asignado. Por supuesto, tendrán que hacer filas y esperar a que un funcionario pueda atenderlo. De igual manera, tendrá que dar los datos del vehículo sobre el que reposa el turno.

Así que, para evitarte pérdidas de tiempo y complicaciones en tu horario laboral, lo mejor es hacerlo por internet. Lo bueno es que el proceso de cancelación VTV por internet es sencillo y cuentas con ayuda especializada en caso de tener dudas al respecto.

Vale mencionar que hay plantas que no requieren que pidas un turno VTV para hacer tu revisión. Así que, si no es posible hacer la cancelación de tu cita. Puedes ir hasta otra planta que no requiere cita y hacer la revisión en el momento que tu horario te lo permita. Pero recuerda, este proceso es obligatorio, así que no puedes evadirlo. De lo contrario, tu vehículo no podrá transitar por las provincias argentinas.