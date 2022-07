Se presentó la nueva camiseta Xeneize que no tendrá auspicios en el pecho

Se lanzó la nueva camiseta titular que usará el Xeneize de ahora en más que tendrá el detalle de que está libre de sponsor en el pecho ya que se terminó el vínculo con Qatar Airways. Boca debutará con esta camiseta esta noche cuando juegue su encuentro ante Banfield a partir de las 21:30.

La flamante casaca se destaca por su color azul vibrante y un tono amarrillo reluciente, con la particularidad de que presenta el cuello al estilo polo. Ni bien el conjunto de La Ribera la sacó a la luz, los hinchas no tardaron en trazar similitudes con aquella que supo utilizar el club entre 1989 y 1992. El precio que tendrá la nueva camiseta de Boca es de $14.999 para adultos,$12.999 para niños y los shorts costarán $8.999.

Otra particularidad que tendrá la camiseta del Xeneize es que no tendrá auspiciante en el pecho ya que finalizó el vínculo que se firmó en 2018 por cuatro años con Qatar Airways. De este modo, no solo no lucirá ningún sponsor en el pecho de su casaca, sino que verá una importante pérdida económica. Para poner en contexto, la empresa aérea le permitió un ingreso muy importante para la institución en estos últimos años: siete millones de dólares por temporada, es decir, recaudó 28 millones.

A raíz de esto, desde hace ya un tiempo la dirigencia de Boca está negociando con otras empresas para que resalten en el pecho de la camiseta azul y oro. Si bien aún no hay nada confirmado, se sabe que Binance pica en punta para ubicarse en las mangas.