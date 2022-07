Octavos de la Libertadores 2022: Días, horarios y cómo se definen los cruces

Los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2022, que tuvieron la presencia de seis equipos argentinos y cuatro se enfrentaron entre si, volverá a tener acción: River se mide con Vélez, Colón juega con Talleres, Boca enfrenta a Corinthians y Estudiantes choca con Fortaleza.

Para esta definición es clave recordar cómo es el sistema que utiliza la competencia para resolver los cruces.

¿VALE EL FAMOSO GOL DE VISITANTE?

Este año, Conmebol tomó el mismo camino que la UEFA y eliminó el famoso "gol de visitante" en sus competiciones continentales. La determinación también contempla, obviamente, a la Libertadores y también a la Copa y Recopa Sudamericana.

Por lo tanto, a partir de los octavos de final deja de tener validez la ley que fue implementada desde los duelos de eliminación directa de la Libertadores 2005.

La norma le brindaba un valor doble a los goles anotados en condición de visitante en caso de empate en los resultados globales.

Ahora, tanto en la Copa Libertadores 2022 como en el resto de los certámenes de la Conmebol, todo quedará igual que antes: si el global termina empatado, habrá directamente tiros penales, sin que se dispute tiempo suplementario.

Eso sí ocurrirá en la final que, como se sabe, desde la edición 2019 dejó de ser a ida y vuelta y pasó a ser un único juego en un estadio designado de antemano. En este 2022, el escenario será el Estadio Monumental de Guayaquil, Ecuador.

La regla del gol de visitante comenzó a utilizarse tanto en la Libertadores y en la Sudamericana a partir del 2005, luego de que en la edición 2004 del principal certamen de clubes del continente 8 de las 15 llaves eliminatorias, incluida la final, debieran definirse por penales.

Sin embargo, lejos de beneficiar al espectáculo, la normativa llevó a mayor especulación por parte de los equipos e incluso algunas "injusticias" si la serie terminaba empatada en los 90 minutos de vuelta y la regla seguía contando en el alargue, siendo que en la ida no se disputa tiempo extra.

Cabe recordar que desde octavos de final y durante todas las instancias restantes de la edición 2022 de la Copa Libertadores, sí se utilizará el VAR por disposición reglamentaria.

PARTIDOS DE IDA, RESULTADOS:

Martes 28 de junio Emelec 1-Atlético Mineiro 1

Martes 28 de junio Paranense 2-Libertad 1

Martes 28 de junio Cortinthians 0-Boca 0

Miércoles 29 de junio 19.15 Talleres 1-Colón 0

Miércoles 29 de junio 19.15 Cerro Porteño 0-Palmeiras 3

Miércoles 29 de junio 21.30 Deportes Tolima 0-Flamengo 1

Miércoles 29 de junio 21.30 Vélez 1-River 0

Jueves 30 de junio 21.30 Fortaleza vs. Estudiantes LP

PARTIDOS DE VUELTA:

Martes 5 de julio 19.15 Atlético Mineiro vs. Emelec

Martes 5 de julio 21.30 Libertad vs. Paranense

Martes 5 de julio 21.30 Boca vs. Cortinthians

Miércoles 6 de julio 19.15 Colón vs. Talleres

Miércoles 6 de julio 19.15 Palmeiras vs. Cerro Porteño

Miércoles 6 de julio 21.30 Flamengo vs. Deportes Tolima

Miércoles 6 de julio 21.30 River vs. Vélez

Jueves 7 de julio 21.30 Estudiantes LP vs Fortaleza