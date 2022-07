Jujuy: Mataron a su papá y el homicida se fugó del penal, “hace 18 días que no dormimos”

A comienzos de junio, se fugó del penal de Alto Comedero el asesino de un cambista jujeño, que fue hallado en Salta. El diálogo con InformateSalta la hija de la víctima se mostró muy enojada con el accionar de la justicia de la vecina provincia y preocupada por lo que pueda suceder.

“Estoy muy enojada y estamos como muy desilusionadas con la justicia de Jujuy, ya que hubo muchas irregularidades desde el momento que le hicieron el traslado a este asesino”, comenzó diciendo Vanesa Ortega.

Sobre la fuga del interno de la Unidad Penal 7 comentó: “Nos confirmaron que era un preso VIP, que manejaba mucho dinero, hubo mucha ayuda interna y externa”.

“Tenemos que volver a revivir todo el pasado por culpa de este asesino que no tiene piedad de nada y se sigue burlando de la familia”, continuó antes de agregar: “Pasaron 18 días para que hagan la alerta roja a INTERPOL”.

La lista de irregularidades crece aún más mientras Ortega detalla, “te da mucha bronca e impotencia que a nosotros nunca nos comunicaron el traslado, nosotras nunca fuimos notificadas, nunca pudimos apelar para que no lo trasladen, ¿qué hacía en un penal cerca de mí casa?. Qué casualidad que no funcionaban las cámaras del lugar, que casualidad que desde donde lo recogen no había cámaras”.

“Quizás yo vuelva a creer en Jujuy y la justicia cuando me digan, aquí está el delincuente nuevamente preso”, aseguró muy desilusionada por lo que está viviendo a la vez que comentó que se encuentra con custodia policial pero que aun así tiene miedo, "hace 18 meses que dormimos".

“De ahora en más, ¿Cómo vivimos? No sé qué le puede pasar por la cabeza a este tipo, él es un asesino que no tiene piedad para pegarte un tiro como le pegó a mi papá. La justicia de Jujuy no sé si es lenta, si es lerda o si se hacen los tontos. De que estuvo planeado y de que era un preso VIP te lo confirmo. Este penal donde estaba, quedaba cerca de casa”.

“Nosotras dejamos el pasado con un dolor muy fuerte para poder volver a estar medianamente tranquilas en nuestra vida para que este asesino venga y se escape como si nada. Ojalá que algún día aparezca, pero de la forma que se fue tuvo ayuda tanto interna como externa”, finalizó.