Turismo en alerta: “Por ahora no subimos los precios, no sabemos hasta cuándo”

Así lo manifestó Martha Daza de Agüero, propietaria de la Agencia Guadalquivir, en radio CNN Salta. La mujer sostuvo que pese a la suba del dólar, continúan con los pecios fijados para la temporada hasta que se definan nuevas políticas económicas.

“La temporada promete ser muy buena, tenemos reservas confirmadas para todo el mes de julio, lo que indica que vamos a tener mucho movimiento. Tenemos programado para agosto una salida Bolivia con un grupo para la peregrinación de la virgen de Urkupiña, también con muchos paquetes vendidos hasta el momento”, anticipó Daza de Agüero.

Con la reactivación del turismo, los paquetes que más se venden son excursiones Cafayate, Cachi, Salinas Grandes, Iruya, Humahuaca. “Estamos recibiendo mucha gente del sur, de Buenos Aires, Mar del Plata, y esperamos con el nuevo vuelo que se inauguró de San Pablo a Salta, se sume gente de Brasil. Por ahora no tenemos reservas internacionales pero tenemos la esperanza de tenerlas durante julio”, dijo.

La agencia, ubicada en Caseros 316, recibe turismo internacional “desde Francia, Estados Unidos, muchos europeos, también desde Israel. Por ahora no tenemos cancelaciones, obviamente las nuevas medidas económicas que se puedan tomar van a impactar en el turismo, pero hasta el momento no hubo cancelaciones”.

La titular Guadalquivir agregó que “por ahora continuamos con los precios que teníamos previstos desde mayo y estaban fijados para la temporada de invierno, no se han modificado, no sabemos qué va a pasar, no tenemos nuevas medidas económicas, no se descarta que se pueda subir en los próximos meses”.