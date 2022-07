Javier Milei dijo que Silvina Batakis tiene el "CUIL invicto" y la llamó "parásito"

Javier Milei, diputado nacional de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires, criticó con dureza a la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, y la calificó como "un parásito" por haber trabajado siempre en el Estado y no haber tenido nunca un puesto en el sector privado.

Para contextualizar, el economista libertario explicó que el Gobierno nacional "no tiene reputación ni credibilidad" y que, por eso, "cuando haga un ajuste, no se va a bancar las consecuencias y va a volar todo por los aires".

"Imaginate si encima traés a un ministro tronco, llámese Batakis, que es alguien que es parte del problema y no de la solución", expresó en una entrevista con LN+.

Acto seguido, recrudeció las críticas contra la sucesora de Martín Guzmán: "Lo que más me preocupa de la casta política es su desconexión con la realidad, gente que nunca en su vida trabajó en el sector privado. El mejor ejemplo es Batakis, nunca tocó un laburo en el sector privado".

"Tiene el CUIL invicto en el sector privado. Pero ella no es la única, la pseudo oposición también tiene un montón de esos parásitos. Están en todos lados. Además, no tienen contacto con la gente, están desconectados y no se dan cuenta", arremetió.

Dardos contra Axel Kicillof por el proyecto de Ingreso Básico Universal: "No sabe sumar ni con un ábaco"

Milei se mostró fuertemente en desacuerdo con el proyecto de Ingreso Básico Universal que Axel Kicillof fogonea con sus pares en la liga de gobernadores. "Es una aberración", sentenció.

Luego, argumentó su postura: "Desde el punto de vista teórico, alguien lo tiene que financiar. Es decir, que cobrás impuestos. Pero el problema del proyecto es mucho más grave porque busca que vos tengas tus necesidades satisfechas".

"¿Cuál es la lógica por la cual el capitalismo es una máquina de prosperidad?. Porque vos solamente podes ser exitoso sirviendo a otro comida de mejor calidad a un mejor precio. Ahora si no tenés ninguna necesidad de hacer esa tarea, de congraciarte con el otro, el derrumbe productivo va a ser enorme”, advirtió.

En tanto, apuntó contra el gobernador bonarense, uno de los impulsores de la propuesta: "Kicillof es un tipo que le cuesta sumar con un ábaco. Lo tuvimos de ministro con los mejores términos de intercambio de la historia y logró que el PBI per cápita caiga, ¿de qué estamos hablando?".

Milei aseguró que no se reuniría con Cristina Kirchner

A diferencia del economista Carlos Melconian, que a pesar de su afinidad con Mauricio Macri se reunió con Cristina Kirchner para debatir el contexto económico de la Argentina, Milei aseguró que no se reuniría con la vicepresidenta bajo ninguna circunstancia.

"No tendría una reunión, porque mis propuestas las hago públicamente. Yo sé qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y a diferencia de todos los demás, yo tengo las agallas par hacerlo”, cerró.